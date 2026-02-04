宮崎県は2月7日～8日、宮崎だいすきポケモン「ナッシー」とのコラボイベントを、アンテナショップ「新宿みやざき館KONNE」で開催する。

ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE

同イベントは、宮崎県内で実施している「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組みの一環として2023年からスタートし、今回で4回目となる。今回は、ナッシーのグリーティング、宮崎の特産品が当たるハズレなしのガチャ、県産品クイズ大会などを実施する。

ナッシーグリーティング(ナッシーとの撮影会)は、2月7日・8日の各日3回(11:00～11:30、12:30～13:00、15:30～16:00)開催。当日「新宿みやざき館KONNE」店頭にて、各回の整理券を先着順に配布する。

ナッシーグリーティング

宮崎だいすきクイズ大会は、各日14:00～14:30に開催。宮崎県や宮崎県各地の特産品に関するクイズを出題し、正解者には宮崎県産品をプレゼントする。

店頭では、たまごポケモンのタマタマとコラボした完熟きんかん「たまたま」などの限定商品も販売する。

特設屋外テントでは、宮崎県産品やナッシーコラボ商品などが必ず当たるハズレなしの宮崎ガチャ(1回500円)を実施する。

店内で1,500円以上購入した人には、に「ナッシーリゾート in 宮崎」ロゴステッカーをプレゼント。店内販売商品を1個以上購入した人には、「ナッシー紙袋」をプレゼントする。ステッカー・紙袋とも、なくなり次第終了。

店内外はフォトスポットやバルーンで装飾され、購入特典の配布やSNSでのプレゼントキャンペーンも実施し、宮崎の魅力を発信する。