リクルートが運営する「じゃらんニュース」は1月28日、「一日遊べる温泉テーマパーク」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年11月6日～11月10日、全国の20代～50代1,089を対象にインターネットで行われた。

第1位に選ばれたのは、福島県の「スパリゾートハワイアンズ」だった。6つのテーマパークを楽しめる全天候型のエンターテインメント施設。迫力満点のスライダーや流れるアクアリウムプールで一年中遊べるウォーターパーク、水着で楽しめるスパや多彩な温泉浴も魅力。「江戸情話 与市」の大露天風呂では、季節の風を感じながら湯屋気分を満喫できる。さらに、名物フラガールショーやファイヤーナイフダンスなど、ハワイ気分に浸れる一日を過ごせる。

第2位には、神奈川県「箱根小涌園ユネッサン」がランクイン。季節や天気を問わず楽しめる全天候型の温泉アミューズメントパークで、水着で遊べる温泉「ユネッサン」には、ワイン風呂や本格コーヒー風呂など、個性的なお風呂が充実。水着やタオルはレンタル・購入可能で、手ぶらで立ち寄れるのも嬉しいポイントだ。日帰り温泉「元湯 森の湯」には、貸切風呂(要予約・別途料金)も用意されている。

第3位は岐阜県「クアリゾート湯舟沢」だった。3つのゾーンからなる一日過ごせる施設。「天然温泉ゾーン」では、とろみのある肌触りのよい100%天然温泉につかり、露天風呂やサウナでゆったりできる。「プールゾーン」には全長60m超のウォータースライダー付き屋内温水プールや、夏季限定の屋外流水プールを完備。「バーデゾーン」では、水着で入れるスパエリアに13種類の浴槽があり、ジェット水流や気泡で体をほぐしながら、寝そべる・座る・歩くなどのスタイルで楽しめる。

第4位は沖縄県「Terme VILLA ちゅらーゆ」。ホテル「ザ・ビーチタワー沖縄」に隣接する温泉施設で、露天風呂では地下1,400mから湧き出る100%天然温泉の掛け流しを堪能できる。屋外には亜熱帯植物に囲まれたヒーリングプールがあり、リラクゼーション体験が楽しめる。さらに、目の前のサンセットビーチへ出入りできる多目的プールや、東シナ海を望む浅瀬プールもあり、ゆったり過ごすことができる。なお、多目的プール・浅瀬プールは11月～3月中旬まで冬季休業となっている。

画像提供:Terme VILLA ちゅらーゆ

第5位には千葉県「龍宮城スパホテル三日月」が選ばれた。都心から車で約40分、約5万6,000坪の広大な敷地を誇る複合型オーシャンリゾート。屋内プール「アクアパーク」と屋外プール「オーシャンスパ」が通年で楽しめ、夏季限定で屋外「ガーデンプール」もオープンする。東京湾を一望できる展望大浴場や多彩な風呂で癒やされ、館内にはキッズガーデンや動物園などの施設も充実。ホテルは全室オーシャンビューで、週末には海岸で花火も打ち上がる。

第6位は、山梨県「リゾナーレ八ヶ岳」内にある全天候型屋内プール「il mare」だった。毎時10分間、最大1.2mのビッグウェーブが押し寄せる広々としたプールを体験できる。森をイメージしたキッズエリアは0歳から利用可能で、プールデビューにも最適。SUP体験やスイムウェア、浮き輪などのレンタル品も充実し、遊んだ後はスパゾーンの屋外ジェットバスでくつろげる。

第7位は、東京都の「東京ドーム天然温泉 Spa LaQua」。地下から湧き出る天然温泉(加温・循環ろ過)を使用したスパリゾートで、露天風呂や炭酸泉、シルキーバスなど多彩なお風呂とサウナでリフレッシュできる。別途有料の「ヒーリング バーデ」では岩盤浴や南国リゾートのような空間でゆったり過ごせる。レストランやカフェも充実し、東京ドームシティの遊園地やショッピングと併せて一日中遊べる。

画像提供:東京ドーム天然温泉 Spa LaQua

第8位は、大阪府「SPAWORLD HOTEL&RESORT」だった。世界各国をテーマにした風呂や岩盤浴が楽しめる温浴複合施設で、古代ローマ風呂などの「ヨーロッパゾーン」やシンガポールSPAなどの「アジアゾーン」で異国情緒を味わえる。岩盤浴は世界8カ国をイメージした空間でリラックス。通年営業の「スパプー」には巨大スライダーやキッズプール、屋外には通天閣を望むインフィニティプールも。2025年11月のリニューアルでは、サウナシアターやプロジェクションマッピングが導入された風呂や、貸切風呂も追加された。ホテル併設で宿泊も可能となっている。

第9位には、長崎県伊王島の「i+Land nagasaki」内にあるスパ施設「Ark Land Spa」がランクイン。同施設では、地下1,180mから湧く天然温泉を使った展望露天風呂や家族風呂、ハーブテント、テントサウナ、海を望む全天候型プールなどが楽しめる。さらに「BOOK&岩盤TERRACE」では1万冊の漫画と個室キャビンがあり時間無制限でのんびりでできる。岩盤浴は低温で、マンガを読みながら過ごせるほか、リーディングライト付き椅子型岩盤浴も設置されている。

画像提供:i+Land nagasaki

第10位は、宮城県の複合施設「仙台コロナワールド」内にある「天然温泉 仙台コロナの湯」だった。約100坪の大露天風呂には岩風呂、炭酸風呂、壺風呂などの多彩な風呂があり、岩盤浴ゾーンにある「ForRest」(別途有料)には"お肌にいい、体にいい美容と健康"をテーマとした3種類の岩盤浴とクールダウンルームが設けられている。ドリンクバー付きで、2万冊以上の漫画も設置。一日中楽しむことができる。

画像提供:天然温泉 仙台コロナの湯

同率10位に、鹿児島県「指宿こころの湯」もランクイン。湯・食・美をテーマにした温泉施設で、広々とした大浴場や掛け流しの露天風呂、4つの家族風呂に加え、泥パック風呂や岩盤浴、フィンランド式サウナなど多彩な温浴を楽しめる。食事処では「黒さつま鶏」など鹿児島ならではの料理を味わえ、宿泊施設も隣接しているので、ゆったり滞在できる。