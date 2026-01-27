ハイブリッドは1月21日、ストリートブランド「VISION STREET WEAR(ビジョン ストリート ウェア)」とアニメ「スポンジ・ボブ」のコラボ新作アイテムを、ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID(ハリックストア バイ ハイブリッド)」で発売した。

Skateboard TRN

同コレクションでは、スポンジ・ボブのポップでユーモラスな世界観と、VISION STREET WEARが持つストリートカルチャーのエッセンスを融合させたデザイン性の高いスウェットやパーカーを展開する。

「Skateboard TRN」(8,690円)は、スケートボードに乗ったスポンジ・ボブとバックのフォントが印象的なデザイン。「Racing Sweatshirt」(8,690円)は、レーシングウェアを意識したデザインで、袖にはパトリックとイカルドをプリントした。

Racing Sweatshirt

「SpongeBob＆Patrick Sweatshirt」(8,690円)は、バックにスポンジ・ボブとパトリックを配置した。VISIONのロゴはサガラ刺繍で立体的に仕上げている。

SpongeBob＆Patrick Sweatshirt

「Logo ZIP PK」(1万780円)は、フルジップ仕様で羽織としても活躍するパーカ。ジッパーを閉じるとロゴが繋がるようにデザインした。

Logo ZIP PK

全アイテムともユニセックスで男女問わず着用できる。