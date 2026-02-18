はなまるは2月17日から3月下旬の期間、「生姜鶏ねぎ塩うどん」(小:690円/中:880円/大:1,100円)、「(焼きバラ海苔)生姜鶏ねぎ塩うどん」(小:740円/中:930円/大:1,150円)、「(食べるラー油)生姜鶏ねぎ塩うどん」(小:740円/中:930円/大:1,150円)を全国のはなまるうどん(一部店舗を除く)にて販売する。

鶏塩うどん

「鶏塩うどん」の味の決め手となるのは、はなまるオリジナルのかけだしに鶏油(チーユ)を加えた特製だし。かけだしは厳選した「いりこ」と昆布をベースに、各素材の持ち味を最大限に抽出した風味の強い「一番だし」に数種類の特選醤油や塩などをブレンドしている。鶏のコクと魚介の旨味や生姜の香りを味わえる。

トッピングには鶏油で香ばしく炒めた「焼ねぎ」と「鶏肉」をたっぷりと使用。焼ねぎの甘味がだしに溶け出し、一口ごとに深まる旨味を感じられる。また、麺は表面はソフトで中心部は弾力が強くコシがある讃岐うどんを使用。

今回は、定番の「生姜鶏ねぎ塩うどん」に加え、磯の香り高い「焼きバラ海苔」と「食べるラー油」をトッピングした個性あふれるうどんも展開。

「生姜鶏ねぎ塩うどん」は、鶏と魚介の旨味が詰まっただしに鶏油で炒めた焼ねぎと鶏肉を盛り付けたもの。生姜の風味がアクセントとなり、素材の旨味をシンプルかつダイレクトに味わえる一品。

「(焼きバラ海苔)生姜鶏ねぎ塩うどん」は、有明産「焼きバラ海苔」をたっぷりトッピングしており、熱々のだしに海苔が溶け出すことで豊かな磯の香りが広がる。

「(食べるラー油)生姜鶏ねぎ塩うどん」は、「食べるラー油」をトッピングしており、ザクザクとした心地よい食感とピリッとした辛味が食欲を刺激する。鶏の旨味とラー油の香ばしさが絡み合い、食べ応えのあるパンチの効いた一杯。

同商品はいずれも温かいうどんのみでテイクアウトやモバイルオーダーが可能。テイクアウトと店内飲食で同一価格だが、テイクアウトはうどん1杯につき容器代50円が必要になる。

また、一部店舗およびデリバリーでは価格が異なる。