安田美沙子、“芸能界の方”と交際中に「これやばいな…」「DVっぽい感じやな」と危機感　「別れよう」と言っても応じない彼と関係を断ち切るためにとった手段は…　『愛のハイエナ season5』

「これやばいな……DVっぽい感じやな」。安田美沙子がそう感じたのは、過去に交際していた“芸能界の方”との関係だった。「別れよう」と伝えても応じない相手に対し、最終的に取った“手段”とは――。

“芸能界の方”と交際「家の鍵ごと工事して別れた」

17日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#7には、安田美沙子がスタジオゲストに登場。「修羅場を経験されたことはありますか?」という質問に、安田は過去に経験した恋愛修羅場を告白した。

「昔、芸能界の方と付き合ってた時に、すごいヤキモチ焼きだった」と当時を振り返った安田は、「(相手の浮気を)疑ったりして、すごい喧嘩になって、当時家出グセがあったのですぐに出ていっていた」と回顧。当時の彼氏は「絶対に迎えに来てくれた」というものの、「喧嘩の時は激しいのに、迎えに来る時は優しくて……」と、泥沼の関係に陥り、「これやばいな……DVっぽい感じやな」と危機感を覚えたと明かす。

最終的に「別れよう」と言っても応じない彼に対し、安田は「家の鍵ごと工事して別れた」と、物理的に家に入れないようにして関係を断ち切ったという強烈なエピソードを披露。屋敷裕政(ニューヨーク)が「散々出て行ったくせに、最後は追い出す」と思わずツッコミを入れると、安田は「今の旦那だけは家出しても迎えに来ない」と苦笑。

そんな安田に、森田哲矢(さらば青春の光)から「まず家出グセ直したほうがいい」とさらなるツッコミが入り、スタジオに笑いが広がった。

