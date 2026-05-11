吉田沙保里「子どもたちと一緒に走っていました（笑）」高橋尚子＆石川佳純もゲスト参加した「チビリンピック」の魅力を語り合う

5月5日（火・祝）に放送された特別番組「TOKYO FM ホリデースペシャル 遠山・潮のこどもの日だよ全員集合 in ＪＡ全農チビリンピック2026」。パーソナリティ遠山大輔と潮紗理菜が、ＪＡ全農チビリンピック2026が開催された日産スタジアム西ゲート「全農お楽しみ広場」から、公開生放送でお届け！ 本記事では、11時台にゲスト出演した石川佳純さん、高橋尚子さん、吉田沙保里さんが、チビリンピックの魅力についてトークした模様を紹介します。遠山：皆さんは、チビリンピックに何度も参加されているということで。吉田：Qちゃん（高橋さんの愛称）は？高橋：20回目なんですよ！ 現役時代からずっと出ているので。本当に（参加する）子どもたちがいつも笑顔で、それを見たご家族やその周りの皆さんも笑顔になって、（晴天となった）今日の天気のように、笑顔の花がすごく咲く最高の時間ですよね。しかも、マラソンの大迫傑（おおさこ・すぐる）選手も子どものときに出ている大会なんですよ！遠山：すごい！高橋：すごいんですよ。なので、ここに出た子どもたちがこれから日の丸を背負っていく、そういったところも楽しみにしたいなと思っています。卓球選手の平野美宇ちゃんも、小学2年生のときから出ていたんですよ。石川：そうなんですか!? しかも、尚子さんは（チビリンピックの競技種目の1つでもある）卓球で子どもたちと対決されたんですよね？高橋：そうなんです。小学生のところに行くと、先生方が「手加減してあげてね」って言うんです（笑）。だけど、小学生でもすごくうまいんですよね。石川：最近はみんなうまいですよね。遠山：さおりん（吉田さんの愛称）はいかがですか？吉田：今回3回目で、まだホヤホヤですけども、めちゃくちゃ楽しいです！ 子どもたちから本当にパワーをもらえるというか。私もまだまだ子どもなので。遠山：そう……かな（笑）？吉田：気持ちは5歳くらいです。今回、声を出して応援に徹していこうかと思ったんですけど、（子どもたちが）走っている姿を見たら、それに引き込まれて一緒に走っていましたね（笑）。遠山：かすみん（石川さんの愛称）はどうですか？石川：私は5回目の参加になのですが、毎年すごく楽しみにしていて、さっき子どもたちと玉入れをやったりしたんですけど、めちゃめちゃ楽しめました。遠山：玉はたくさん入りましたか？石川：ちょっと……2個ぐらいでした（笑）。全員：フフフ（笑）。遠山：そこはもうちょっと入れてほしかったなぁ（笑）。潮：気持ちの玉はたくさん入っているはずですよ。＜番組概要＞番組名：TOKYO FM ホリデースペシャル 遠山・潮のこどもの日だよ全員集合 in ＪＡ全農チビリンピック2026放送日時：5月5日（火・祝）11:30～13:00パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜ゲスト：11時台・石川佳純（全農）、高橋尚子、吉田沙保里12時台・髙橋未来虹（日向坂46）、宮地すみれ（日向坂46）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/chibi2026/