ミスチル、サザン、ミセス、JITTERIN'JINN、セカオワ、Superfly、宇多田、AKB48…「プレゼント」ソングTOP10

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

5月10日（日）の放送では、「感謝を伝えたい！ プレゼントソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「感謝を伝えたい！ プレゼントソングTOP10」

・1位：JITTERIN'JINN「プレゼント」

・2位：Mr.Children「GIFT」

・3位：サザンオールスターズ「神様からの贈り物」

・4位：ももいろクローバーZ「いちごいちえ」

・5位：Superfly「愛をこめて花束を」

・6位：SEKAI NO OWARI「プレゼント」

・7位：太田裕美「木綿のハンカチーフ」

・8位：宇多田ヒカル「花束を君に」

・9位：Mrs. GREEN APPLE「PRESENT」

・10位：AKB48「涙サプライズ！」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「感謝を伝えたい！ プレゼントソングTOP10」は、10曲中8曲が21世紀にリリースされた楽曲という、新しい時代の曲が揃ったラインナップになりました。

そんな中、1990年リリースのJITTERIN'JINN「プレゼント」が、2位以下を大きく離す圧倒的な票数を集めて1位に輝きました。相手から贈られたものを感傷的に紹介しながら、別れをポップに歌う、少し切ない名曲ですね。

ランクインした楽曲の歌詞に注目してみると、大切な人が喜ぶ姿を思い浮かべて贈り物を届ける様子や、想いを形に託して感謝を伝える姿、さらには大切な人の存在そのものを「贈り物」として表現するなど、さまざまなストーリーが描かれています。それらに共通しているのは「ありがとう」という気持ちです。

大切な人を想う気持ちこそが、まさに「プレゼント」そのものなのかもしれません。そんな温かい想いが詰まったTOP10となりました。

次回5月17日（日）の放送テーマは、気になるあの音！「テュルルル↑テュルルル↓」ソングTOP10です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/