Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「もう超大好き！」ペット飼育経験はセキセイインコからカニまで!? “動物愛”が爆発

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（ふじさわ・りょうか／Key）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月4日（月）の放送では、新体制となった「ミセスLOCKS!」の初授業（放送）をお届け。藤澤が、生徒（リスナー）から届いた今後の番組内での新企画案について、自身の過去のエピソードを交えながら語りました。藤澤先生、こんばんは！ 私から提案があります！ 今後ミセスLOCKS!でしてほしい企画についてです。まず、以前「めざましテレビ」（フジテレビ系）でおこなっていた「りょうちゃんの動物メモ」のような感じで、動物についてや、生徒（リスナー）のペットについての書き込みを交え、時には珍しいペットを発掘しながら話すという案です。

フジテレビ系「#めざましテレビ」⏰

マンスリーエンタメプレゼンター最終日🥲

ご覧いただいた皆さま、ありがとうございました✨

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極めたい！と宣言した原稿生読み、

ラスト回はいかがだったでしょうか？🗣️

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本日の #涼ちゃんの動物メモ 📝では

世界一幸せな動物といわれる #クオッカ… pic.twitter.com/9sWvAPenPa

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 25, 2025二つ目は、生徒から集めた問題を藤澤先生と生徒で解く「謎解き」はどうでしょうか？ ぜひ参考にしてください！（東京都 12歳 女の子）藤澤：……という提案なんですけれども！ スーパー採用したいと思います！！ めちゃくちゃすごくないですか!? めちゃくちゃ考えてくれている！ え、超ありがたいんだけど！そうなんです。私、去年「めざましテレビ」で「りょうちゃんの動物メモ」というコーナーをやらせていただきまして。私、動物が大好きなので、日本国内の珍しい動物を紹介させてもらったりしたんです。確かに、生徒のみんなもペットを飼っている家もあると思うし、一人暮らしで飼っていなくても、実家で、とか、友達が、とかでもいいと思うんですよね。そういうペットちゃんの写真とか、かわいいエピソードとか、ぜひ送ってほしいな！ もう超大好きだからさ！僕も小さい頃から実家でいろいろな動物を飼ってきたんですよ。セキセイインコ、オカメインコ、犬、カメ、ウサギ、金魚、カニとかね。いろいろ飼っていたなというのもありますので、本当に大好きだし、知っていることもあると思うので紹介したいなあ～。で、2つ目の“問題”ね！ 確かにこの間の授業で「藤澤先生、こう見えて高校生のとき、数学と英語の点数が高かった」みたいな話をしたんですよ。だから……（「ガリレオ」の湯川学のような良い声で）生徒のみんなから、ぜひ問題を送ってもらって、藤澤先生が……解きます！ で、生徒のみんなも一緒に考えてもらって、というような授業……（笑）。（普通の声に戻って）絶対やばいと思うけどね（笑）！ 現役のみんなの問題、流石に今は解けるか分からないけれど……でも、ちょっと楽しそうだよね！ そういうのをやってみたいな！ ぜひぜひ、いっぱい送ってください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info