ガラスペンで生まれる偶然の線と温もり ゆる文字プランナー・宇田川一美が広げる個性あふれる文字の世界

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。今回の放送は、ゆる文字プランナーの宇田川一美さんをゲストに迎えて、お届けしました。今回は、ガラスペンを使った「ゆる文字」の世界を広めている、ゆる文字プランナーの宇田川一美さんがスタジオに登場。自身が生み出した文字の魅力や、日常に潜む小さなデザインへの愛情について語りました。「ゆる文字」とは、いわゆる書道のような整った文字ではなく、「1文字1文字のいいところを最大限に引き出した文字」だと宇田川さんは話します。少し癖があり、どこか親しみを感じる文字たちには、見る人の気持ちをふっと和らげてくれるような温かさがあります。「ゆる文字プランナー」という肩書きは、編集者によって名付けられたものだといいます。番組名を実際にゆる文字で書いた宇田川さんの作品には、文字だけではなく細かな装飾も添えられていました。「小紋のような模様を描くのも大好きです。ガラスペンと言っても文字だけじゃなくて、絵を描くように書いています」と、その制作スタイルについて説明します。また、スタジオでは「料理名をゆる文字で書くとおいしそうに見える」といった話題でも盛り上がりました。宇賀も「お店のメニューや名刺に、こういう字で書いてあったらかわいいですよね」と、その魅力に惹かれている様子でした。宇田川さんは「ぽってり丸文字」や「エモかな文字」、「さみだれ文字」など、まったく異なる雰囲気の文字を次々と生み出しています。柔らかく丸みを帯びた「ぽってり丸文字」、縦に長く流れるような「さみだれ文字」など、それぞれに個性があり、宇田川さんは「自分の字とも違うんです。個性が立つような文字を創作しています。なので、ゆる文字プランナーなんですね」と説明しました。これらのフォントの書き方は、宇田川さんの書籍「ガラスペンでゆる文字 手書きフォントをなぞって楽しむ」（誠文堂新光社）で紹介されています。ガラスペンについては、「万年筆よりも思った通りに描けない感じがある」と話します。予想外のペンの動きが、かえって偶然の線や味わいを生み出し、面白い表現につながるといいます。スタジオでは実際に、ガラスペンを使ったゆる文字体験もおこなわれ、出演者たちも独特の書き心地を楽しんでいました。番組では、宇田川さんの“偏愛”とも言える収集癖の話題でも盛り上がりました。集めているのは、飴の包み紙や野菜についている農協のラベル、切手などの小さい紙もの。「誰も気にしないけど頑張って働いている、健気なデザインが大好きなんです」と、宇田川さんは声を弾ませます。なかでも熱量たっぷりに語ったのが、「窓付き封筒」のコレクションです。宇田川さんは、封筒の中身を見えにくくするために施された「裏地紋」のデザインに魅了されているといいます。「届いた瞬間に捨てられてしまう運命なのに、ここまで丁寧にデザインされている、その存在がとても愛おしい」と、その魅力を語りました。選挙の入場整理券や水道料金の封筒など、日常にありふれたもののなかにある美しさを見つけ出し、大切に愛でている様子が印象的です。海外旅行で機内食のソルト＆ペッパーの小袋をかわいいと感じて持ち帰っていた経験から、日本の日用品にも独特のかわいらしさがあることに気づいたというエピソードからも、宇田川さんならではの視点がうかがえます。そんな宇田川さんは、旅先で手紙を書くことも好きだといいます。「現地で絵葉書を買い、その土地の郵便局で消印を押してもらう。非日常のときに書いていますね」という言葉からは、旅先の空気や時間ごと、大切な思い出として残していることが伝わります。そして今回、宇田川さんが手紙を書いた相手は「いつもそばにいてくれる女友達」でした。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1