クロス・マーケティングは2月18日、「クレジットカードに関する調査(2026年)」の結果を発表した。調査は2026年2月13日～15日、20～69歳の男女1,100人を対象にインターネットで行われた。

クレジットカードに関する調査

クレジットカードの保有枚数

クレジットカードの保有率は78.5%、保有者の平均枚数は2.84枚だった。年代が低いほどクレジットカードの保有率は低い。

クレジットカードの保有枚数

使っていないクレジットカードの枚数

クレジットカード保有者のうち、あまり使っていないクレジットカードがある人は5割を超える。使っていないクレジットカードの平均枚数は1.28枚。「1枚」は30.8%、「2枚」は11.6%だった。

使っていないクレジットカードの枚数

保有しているクレジットカードの種類

保有しているクレジットカードの種類は「ネット銀行系」がトップ。「銀行系」「通信・キャリア系」「流通・スーパー・コンビニ系」が2割台で続く。

「流通・スーパー・コンビニ系」は40代以下では2割に満たない一方、50代以上では3割を超えた。

保有しているクレジットカードの種類 TOP10

クレジットカードの入会のきっかけ

クレジットカードの入会のきっかけは「年会費無料」が45.9%。次いで、「ネットショッピングなどの決済のため」「買い物でのポイント還元率が高かったため」が上位となった。

クレジットカードの入会のきっかけ TOP10

使っていないカードの種類

使っていないカードの種類は「銀行系」「ネット銀行系」「流通・スーパー・コンビニ系」「信販・クレジットカード会社系」が拮抗。特に60代で「流通・スーパー・コンビニ系」、50代で「信販・クレジットカード会社系」のクレジットカードが使われていないことが分かった。

あまり使っていないクレジットカードの種類 TOP10

使っていないクレジットカードがある理由

使っていないクレジットカードがある理由として、「他のカードの方がポイントが貯まる」「なんとなく使わなくなった」「管理するカード枚数を減らしたい」がTOP3となった。

特に女性50代・60代で「他のカードの方がポイントが貯まる」、女性60代は「管理するカード枚数を減らしたい」という理由が高い。

あまり使っていないクレジットカードがある理由 TOP10

最も利用している支払方法

最も利用している支払方法は、「現金」「QRコード」「クレジットカード」が3割前後だった。クレジットカードでは「タッチ決済」が最も利用されていて、年代があがるほど利用率が高い。「QRコード」は年代が低いほど利用されている。