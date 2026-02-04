Panoptic Media SEOは2025年12月、キャッシュレス決済についての調査結果を発表した。調査は2025年12月、全国の1,000人を対象にインターネットで行われた。

キャッシュレス決済の利用頻度

全体として、回答者の約半数(50.1%)がキャッシュレス決済を週に数回以上利用しており、多くの人にとってキャッシュレス決済がすでに日常生活の一部になっていることがわかる。内訳を見ると、毎日利用している人は15.4%、週に数回利用している人は34.7%だった。また、月に数回利用する人も21.9%おり、利用頻度は低めながらも継続的に使っている層が一定数存在している。一方で、24.6%は「ほとんど使用しない」と回答しており、約4人に1人はいまだに主に現金を利用している状況だ。全体として、キャッシュレス決済は広く普及しているが、完全に定着しているとは言えない。男女で比べると、「毎日利用」が男性にやや多めなのが目立つ(17.2%/13.6%)。

普段利用しているキャッシュレス決済サービス

PayPayが62.1%と圧倒的なトップで、次いでクレジットカードが44.2%で続く。交通系ICカード(32.2%)、楽天ペイ(27.2%)、その他のQRコード決済(26.7%)は、広く利用されている中間的なグループに位置づけられる。一方、デビットカード(9.8%)、LINE Pay(5.0%)、「その他」(3.3%)は、比較的ニッチな決済手段と言えそうだ。全体としては、1つのサービスだけでなく、複数のキャッシュレス決済を併用している人が多く、PayPayを中心に、クレジットカードや交通系ICカードが補完的に使われている様子がうかがえる。

目立った男女差が出たのはデビットカードのみで、男性の利用率が高めだった(12.6%/7.1%)。銀行残高と連動する手段を選ぶ傾向が、男性のほうがやや強い可能性がある。

キャッシュレス決済を利用するシーン

コンビニでの利用が67.9%と最も高く、日常的な買い物にキャッシュレス決済が深く浸透していることがわかる。次いで、オンラインショッピング(51.7%)、飲食店・カフェ(48.4%)でも利用率が高く、生活必需の支出から娯楽的な支出まで幅広く使われている様子がうかがえる。交通機関での利用は28.5%で、一定の利用はあるものの、日常消費ほどではなかった。ファッション・衣料品(23.1%)やデジタルコンテンツ(14.6%)は、利用者が比較的限られるカテゴリとなっている。全体として、キャッシュレス決済は多様な購入場面で利用されており、特に日常的な小売やオンライン取引が利用を牽引している。

主な男女差は2点で、ゲーム・デジタルコンテンツは男性が高く(19.0%/10.2%)、ファッション・衣料品は女性が高いという結果だった(28.3%/17.7%)。

キャッシュレス決済について、心配に思うこと

最も多かった懸念はセキュリティ面で、35.8%と、3人に1人以上がキャッシュレス決済の安全性に不安を感じている。次いで「使いすぎの不安」が28.2%と高く、個人情報・データに関する懸念(25.4%)、システム障害の不安(24.6%)も、いずれも約4人に1人が挙げている。一方で、「心配はない」と回答した人も37.3%にのぼり、一定数の人はキャッシュレス決済全体に対して安心感を持っていることがわかる。

セキュリティに対する不安は、女性のほうが高めで(39.2%/32.4%)、男性に比べて資金や個人データの保護により高い関心をもっていることが考えられる。

5年前と比べたキャッシュレス利用の変化

過去5年間でキャッシュレス決済の利用が「大幅に増えた」と答えた人は28.8%、「やや増えた」は23.1%で、合わせると51.9%と、半数をやや上回る人が以前より利用が増えている。一方、「変わらない」と回答した人は32.8%おり、利用習慣が安定している層も少なくない。また、「減った・使わない」と答えた人は15.3%で、すべての人がキャッシュレス化に向かっているわけではないこともわかる。全体としては、利用が増えた人が多数派であるものの、一定数は変化がなく、あるいは利用が減少している。

エンタメ支払いにおける利用状況

娯楽関連の支出でキャッシュレス決済を「とてもよく使う」と回答した人は16.1%、「ときどき使う」は28.8%で、合わせて44.9%が少なくとも一定程度は利用していることがわかる。一方、「ほとんど使わない」は24.4%、「利用したことがない」は30.8%となっており、55.2%はこの分野では利用が少ない、もしくは未経験の層だ。コンビニやオンラインショッピングといった日常的な支出と比べると、娯楽分野でのキャッシュレス決済は、継続的に使う人とまったく使わない人に分かれやすく、利用状況が二極化していることがうかがえる。定額サービスやデジタル購入などが一部の人にとっては重要な利用シーンとなっている一方で、全体としてはまだ一般的とは言えない。

特に「利用したことがない」という回答は女性の方が多めで(34.9%/26.6%)、娯楽分野では女性の未利用者が多い傾向にあった。

少額支払いに対する抵抗感

1,000円未満の少額支払いについて「特に抵抗はない」と回答した人が68.3%と最も多く、多くの人が少額でもキャッシュレス決済を気軽に利用していることがわかる。「どちらともいえない」は19.6%で、明確な賛否を持たない層も一定数存在する。一方、「現金を使いたい」は8.0%、「少額にキャッシュレス決済を使わない」は4.1%にとどまっており、少額支払いで現金を選ぶ傾向がある人は全体の約8人に1人程度だった。全体として、日常的な少額支出においても、キャッシュレス決済に前向き、もしくは少なくとも受け入れている人が大多数を占めている。

モバイルウォレットでの購入経験

モバイルウォレットを使ってデジタル商品を購入したことが「一度もない」と答えた人は50.0%と半数を占めており、このタイプの取引は、まだ多くの人にとって馴染みがない、あるいは必要性を感じていないことがわかる。一方で、「よく購入する」は13.8%、「ときどき購入する」は26.4%で、合わせて約4割はモバイルウォレットを使ったデジタル商品の購入経験がある。さらに、「1～2回だけ購入したことがある」人も9.8%おり、試しに使ったものの、習慣化には至っていない層も存在する。全体としては、利用していない人が多数派である一方、一定数の継続利用者がいるという二極化した構造が見られる。

「一度も購入したことがない」という回答は、特に女性に多く見られた56.2%/43.7%)。デジタル商品購入でのモバイルウォレット利用は、特に女性の間で普及が遅れているようだ。

友人へのデジタル送金経験

友人にデジタル送金をしたことが「一度もない」と回答した人は50.7%と約半数を占めており、個人間送金はまだ多くの人にとって一般的な行動とは言えないことがわかる。一方で、「何度もある」は18.3%、「数回ある」は21.2%で、合わせると約4割は友人間でのデジタル送金をある程度経験している。また、「1回だけある」と回答した人も9.8%おり、試しに使ってみたものの、習慣化には至っていない層も見られる。全体としては、未利用者が多数派である一方、ときどきは利用しているという層も少なからずおり、二極化した状況と言える。

キャッシュレスサービスを選ぶ際、重視するポイント

最も重視される点として、ポイント還元・特典(58.6%)が過半数を占めており、キャッシュレス決済サービスの選択において、金銭的なメリットが大きな動機になっていることがわかる。次いで、使いやすさ(48.7%)や支払いの速さ(47.4%)が続いており、手軽さやスムーズさも重要な判断基準となっている。また、セキュリティも42.0%と高く、多くの人が頻繁にキャッシュレス決済を利用している中でも、安全性を重視していることがうかがえる。一方、ブランドへの信頼(16.7%)や、アプリ・ゲームとの連携(10.1%)は比較的少数にとどまり、特定のニーズを持つ人に限られた要因と言える。全体として、ブランド力や付加的な機能よりも、実用的なメリットである「お得さ」「使いやすさ」「スピード」が優先されている傾向が明らかになった。

オンラインゲームでの利用経験

娯楽関連の支出においてキャッシュレス決済を頻繁に利用していると回答した人を対象に、フォローアップ調査を実施した。この第2段階の調査では、オンラインゲームやギャンブル関連のデジタルサービスにおける利用経験、支出額、キャッシュレス決済を選ぶ理由など、より具体的な行動について詳しく尋ねた。

このサブグループの大多数が、オンラインゲームでキャッシュレス決済を利用した経験があることが見てとれる。「よく利用している」と回答した人は48%と約半数にのぼり、オンラインゲームの支払いにおいてキャッシュレス決済が日常的かつ継続的に使われていることがわかる。また、「ときどき利用している」は25%、「1～2回利用したことがある」は3%で、全体の約4分の3が少なくとも一度はキャッシュレス決済を使ってオンラインゲームを利用した経験がある。

一方、「利用したことはない」という人も23%おり、娯楽でキャッシュレスをよく使う層でも、オンラインゲームには利用しない人も一定数見られる。

ギャンブル系サービスでの利用経験

オンラインのギャンブル関連ゲームやサービスでキャッシュレス決済を「一度でも利用したことがある」と回答した人は51%と、半数をやや上回っている。そのうち、「よく利用している」は24%で、一定数にとっては一時的な試用ではなく、継続的な支払い手段となっていることがわかる。また、「ときどき利用」は20%、「1～2回だけ」は7%で、利用頻度には幅が見られる。

利用したことがない人が46%と多く、娯楽でキャッシュレスをよく使う層でもギャンブル関連の利用は一般的ではないようだ。「わからない」は3%と低く、意識的に利用している姿勢が伺える。

キャッシュレス決済を利用したギャンブル系サービス

ギャンブル関連のオンラインサービスでキャッシュレス決済を利用した経験がある人に限って見ると、最も多かったのはカジノ系のオンラインゲームで、51.0%を占めている。次いで、スポーツベッティングや予想系サービス(45.1%)、パチンコ・パチスロのシミュレーションアプリ(43.1%)が続いており、特定のジャンルに集中するというより、複数の形式に分散して利用されていることがわかる。また、宝くじやガチャなどの運要素が強いゲームも39.2%と比較的高く、一定の利用が見られる。一方、スキルを競うタイプの対戦型プラットフォームは21.6%と、他のカテゴリに比べると利用者は少なめだった。全体として、この分野でのキャッシュレス決済は、単一のサービス形態に偏ることなく、幅広いギャンブル関連コンテンツに広がっている。

ギャンブル系サービスの1か月の平均支出額

オンラインのギャンブル関連ゲームやサービスへの月間支出は、中間的な金額帯に集中している。最も多いのは月3,000～4,999円で35.3%を占めており、はっきりとした中心的な層となっている。次いで、1,000～2,999円が21.6%、5,000～9,999円が15.7%と続き、少額にとどまらず、毎月数千円程度を使っている人が多いことがわかる。

月1万円以上の支出が9.8%と、高額利用者も一定数いる。一方で1,000円未満は7.8%、無料版のみで支出なしも7.8%だった。

ギャンブル系ゲームでキャッシュレスを使う理由

全体を見ると、キャッシュレス決済を利用する理由として最も多かったのは「支出管理がしやすい」で45.1%だった。多くの人が、利用履歴を確認しやすく、使った金額を把握・管理できる点を重視していることがわかる。次いで「便利で速い」が41.2%と高く、支払いのスムーズさが大きな動機になっている。また、ポイントやボーナス、特典といったインセンティブも39.2%と重要な要因となっている。そのほか、「現金不要(プライバシー)」が25.5%、「一部ゲームでキャッシュレス決済が必須」が23.5%、「すぐ購入できる」が21.6%と、一定数が挙げている。一方、「理由は特にない」と回答した人は7.8%と少数だった。

有意な男女差が出たのは「支出管理がしやすい」のみで、男性が高めだった(55.9%/23.5%)。男性はキャッシュレスを支出管理の手段として捉えやすく、女性は別の要因を重視している可能性がある。

調査結果から見えるキャッシュレス利用の傾向

調査の結果から、日常的なキャッシュレス利用を最も安定的に支えているのは、30代〜50代の働く世代であることが示された。この層は、通勤やコンビニでの買い物、オンラインショッピング、家計管理といった実用的な場面で、継続的にデジタル決済を活用している。時間効率や手間の少なさが求められる日常の中に、キャッシュレス決済が自然に組み込まれることで、利用が定着しているという実態がうかがえる。

一方、若年層は異なる形で存在感を示している。友人間の送金といったソーシャルな利用に加え、カードよりもPayPayのようなアプリ型決済を好む傾向が強く、スピード感や手軽さを前提とした「モバイルファースト」の感覚が特徴となっている。キャッシュレスを単なる支払い手段ではなく、日常的なコミュニケーションや行動の一部として捉えている様子がうかがえる。