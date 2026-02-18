プールパーティーであまりにも大胆な攻防「令和やぞ」「全てが叶った人間たち」　『ラブパワーキングダム2』第2話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第2話が、きょう18日(22:00〜)に配信される。

男性メンバーによる決選投票の結果発表

第1話の「1stモテVOTE」の順位発表では、元AKB48でモデル兼女優のまりやと、“世界で最も美しい顔100人”に選出された経歴を持つタレント・ゆめがまさかの同率最下位に。ファーストインプレッションでは上位に名を連ねていた2人のまさかの順位転落、そして脱落の危機に、スタジオも騒然となった。

そして第2話では、男性メンバーによる決選投票の結果発表の瞬間が訪れる。スタジオMC陣、そして参加者全員が固唾を飲んで見守るなか、ついに運命の結果が明らかに。誰も予想していなかったまさかの展開にスタジオは騒然となり、結果を受け止めたまりやが思わず涙ぐむ場面も。第1話から注目を集めてきた2人の運命はどうなってしまうのか。

「おい令和やぞ」「全てが叶った人間たち」

そして、「1stモテVOTE」で1位に輝いた暫定キングの飲食店経営者・ユウキと、暫定クイーンのタレント兼レースクイーン・もえが、参加メンバーの中から最大4名まで指名できる“プールパーティー”を開催する。

「水着に自信のありそうなメンバーを選んだ」と語るユウキの言葉どおり、華やかな水着姿で登場する女性メンバーたち。その姿にYOUも「目のやり場が困る」とコメントし、序盤からスタジオの視線を釘付けにする。

さらに、プールでは男性メンバーにおんぶされた女性メンバー同士が競い合う“ゼロ距離”の騎馬戦ビーチボール対決も開幕。あまりにも大胆な攻防に、せいや(霜降り明星)は思わず「おい令和やぞ」とツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘う。

また、ビーチサイドではシャンパンを開け、非日常のひとときを満喫するメンバーたちの姿も。プールとお酒、そして気になる異性との距離を一気に縮めていく参加者たちの様子に、せいやが「人間の最後やん」「全てが叶った人間たち」とコメントした“プールパーティー”の行方に注目だ。