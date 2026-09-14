SixTONES京本大我「6人ともお気に入り」新曲「Dance Forever/マイオンリー」制作秘話＆“異色の筋トレ動画”の真相を語る

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。9月5日（土）の放送には、SixTONESの京本大我さんが登場！ 9月9日（水）リリースの両A面シングル「Dance Forever/マイオンリー」について伺いました。

◆MVはクロアチアで撮影！

遠山：SixTONESは9月9日（水）に両A面シングル「Dance Forever/マイオンリー」がリリースということで、おめでとうございます！

京本：ありがとうございます！

潮：こちらは、SixTONES18枚目の両A面シングルです。「Dance Forever」はSixTONESらしいポジティブで開放感あふれる楽曲で、「マイオンリー」は、メンバーの松村北斗さんが主演を務めるドラマ「告白－25年目の秘密－」（日本テレビ系）の主題歌となっています。ミュージックビデオ（以下、MV）は2曲ともにクロアチアで撮影されました。

遠山：これは「世界くらべてみたら」（TBS系）という番組でも、密着のようなことをされていましたよね？

京本：そうですね、MV撮影の空いている時間にロケをしていただいて。なので、クロアチアの街並みとか食文化とかに触れさせてもらいました。

遠山：それが映像にも表れていますし、「Dance Forever」は楽しくてアッパーなメロディーだけれども、俺はちょっと寂しさも……。

京本：そうかもしれないですね、エモさというか。

遠山：終わってしまうからこそ、それを感じられる曲だなと思いました。

京本：実は「Dance Forever」って僕達が選んだ曲なんですよ。タイアップ曲ではなかったので、ソニーさんと密に連携を取りながら、コンセプトも僕達で決めて、「この曲で日本や世界を明るくできたらいいな」みたいなところから一緒に曲選びをしたので、テーマにすごくぴったりだなと思います。

また（MVを）クロアチアで撮影するのも前から何となく決まっていたので、その相性もいいなというところで、満場一致で6人ともかなりお気に入りの曲です。

遠山：改めて、どんな曲になりましたか？

京本：疲れているときに聴いても、ドライブ中でも、朝でも夜でも本当にハマる曲です。ただ、何か背中を押されるようなメッセージ性もしっかりあって、実は僕達6人もパワーをもらっています。だから、この楽曲で皆さんといろんな場所で良い時間を共有できたらいいなと思います。

◆ダンスプラクティス動画に対抗!?

遠山：MVも素晴らしいですが、数日前に上がったマッスルの動画（Dance Forever -Muscle Practice ver.-）？ あれは何ですか（笑）？

京本：ソニーさんが「マッスルバージョンを作ったら、絶対にいけると思うんですよ！」って自信満々に提案してきて（笑）。

遠山：ずっと筋トレをしているんですよね？

京本：そうなんですよ。ダンスプラクティス動画って結構あるじゃないですか。それの筋トレバージョンみたいな感じで、僕らがひたすら真面目に筋トレしている動画をあげるという……まぁ聞いたときは僕らも「何だそれ？」と思ったんですけど（笑）。

遠山：みんな思っていたんだ（笑）。

京本：でも、そういう面白いのも好きなので、6人で楽しくやりました。

潮：YouTubeでSixTONESさんを調べたら、その動画がすぐに出てきました（笑）。

京本：そうなんですか？ 正式なMVよりも？

潮：はい。

京本：それは……プロモーションとして合っているんですかね（笑）？

潮：新しい順番なのかもしれないです（笑）。

◆「マイオンリー」はSixTONESらしいラブソングに

遠山：そして、もう1曲の「マイオンリー」は、「Dance Forever」とはまた世界も音像も全然違いますもんね。

京本：本当に対極にあるような楽曲です。ラブソングで、一見、重たいメッセージかなと思いきや、すごく純愛（な歌詞）ですし、主人公の一人称で“俺”というワードを使っているんですけど、それもSixTONESが歌うからこそ成立するかなというか。僕らのちょっとオラオラしている部分だったり、結構男っぽく打ち出している部分があるからこそ、この歌詞とも相性がいいのかなと思います。

メンバーが1人ずつ“愛してる forever oh”と言うところも、一見ちょっと照れくさいんですけど、パフォーマンスとしてすごく成立しているので、そこも聴きどころです。6人の声色の違いとか、感情の込め方の違いも楽しんでもらえたらなと思います。

次回9月19日（土）の放送は、シンガーソングライター・汐れいらさんをゲストに迎えてお届けします。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X：@JA_CDJ