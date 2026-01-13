シャトレーゼは、苺とさまざまな素材の組み合わせを楽しめる「いちごフェア」を、1月9日よりフェア実施店舗にて順次開催する。国内外に展開する菓子専門店として、甘酸っぱい苺の魅力を引き立てる多彩ないちごスイーツを取り揃え、選ぶ時間も楽しめるフェアとして展開するという。

フェア限定ケーキとして登場するのは、紅ほっぺ種苺とチョコレート、キャラメルを重ねた「紅ほっぺ種苺のダブルショコラケーキ」(450円)、苺とクリームを贅沢にサンドした「プレミアム苺フレジェ」(580円)、苺の風味を存分に味わえる「濃い苺のモンブラン」(400円)、苺をモチーフにした見た目も愛らしい「まんまる苺ケーキ」(400円)、チョコと苺の組み合わせが楽しめる「苺のプレミアムチョコショート」(490円)、苺をたっぷりのせた「苺のレアチーズタルト」(ピース420円、ホール3,100円)、層の味わいが特徴の「苺のショコラパフェ」(520円)、「苺のフルーツボンブケーキ」(430円)、フレッシュ苺を飾った「旬のフルーツバトン 苺」(1,800円)が並ぶ。

チルドスイーツでは、「大きな苺のふんわりロールショコラ」210円と「ホイップクリーム苺プリン」180円を展開する。

和スイーツでは、フェア限定の「特撰 とちあいかの大きな苺大福 粒餡」(180円)と「特撰 紅ほっぺ種の大きな苺大福 白餡」(180円)をはじめ、「苺のクリームあんみつ」(340円)、「一粒苺のホイップクリーム大福」(160円)、「白州名水大福 苺」(150円)を販売する。なお、地域により「特選 ゆめのかの大きな苺大福 粒餡」「特選 ゆうべにの大きな苺大福 白餡」が登場する場合がある。

アイスでは、「チョコバッキー・ザ・プレミアム あまおう苺」(1本105円、6本入580円)、「和菓子アイス たい焼き最中 福岡県産あまおう しっぽまであん」(1個110円、4個入400円)、「チョコマカレッタ ザ ストロベリーソフト」(1個170円、4個入630円)がラインアップされる。

「いちごフェア」は店舗ごとに開催期間が異なり、1月9日から2月8日までの間で順次実施される。苺の魅力をさまざまな形で楽しめるこの機会に、シャトレーゼならではのいちごスイーツを味わってほしいという。