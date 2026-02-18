「ビックリ度は“菅田将暉”ぐらい」「何が恐ろしいって…」　あのANN0終了発表で実感した“すごさ”とは? 佐久間宣行氏が熱弁

3月末で終了が発表された『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。事前に知らされていなかったという佐久間宣行氏は11日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で驚きを隠さず語りながらも、音楽、映像作品、バラエティと並行してラジオを続けてきたあのの働きぶりを振り返り、「よくやってたと思う」と称賛の言葉を送った。

佐久間宣行氏

「僕は何も知らなかった」「ニュースで知ってビックリ」

あのは、前日の放送で、「3月31日の放送で最終回となります。こちら嘘ではなく本当の話です」と報告。丸3年での番組終了に、佐久間氏は、「僕は何も知らなかったんで。ニュースで知ってビックリした」と驚きながら、「ここでも何回か話したけど、やれてたのが異常だよね」と感嘆。「どでかドラマ仕事、どでか映画仕事とかやってたうえに、ほぼ夏フェス出てるじゃん。夏フェス出て、冬フェスも出て……」と多忙ななか、毎週の生放送をこなしたあのに感心した。

続けて、「何が恐ろしいって……。『ひっかかりニーチェ』とかにも出てくるぐらい、バラエティも稼働してんだよ。正月もあのちゃん異常に出てなかった?」と吐露。改めて、「よくやってたと思う」と賛辞を送りつつ、「俺のビックリ度合いで言うと、菅田将暉がやってたときぐらい。『アルキメデスの大戦』の長ゼリフは、『オールナイト』やりながら覚える分量じゃねえだろ! って(笑)。それに近い仕事量をやってたのが驚きだったんでね。ビックリしました」と話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。