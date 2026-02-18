2025年10月にファミリーマートから発売され、即完売となった話題のお菓子「チョコがけマシュマロ」。SNSでその食感の面白さが話題となったこともあり、購入できなかった人が「どこで買えるの?」と嘆いている様子が目立ちました。2026年1月20日にはいちごチョコ味が登場、しかしすぐに品薄になったといいます。そしてついに2月17日、「チョコがけマシュマロ」が再販されました! どんな食感? どのくらい入っているの? 実食レポートします。

なぜ今、チョコマシュマロが人気?

ファミリーマートから2025年10月に新商品として登場した「チョコがけマシュマロ」は、パリッとしたチョココーティングと中のマシュマロの食感のコントラストがSNSで大きな話題となり、一瞬で売り切れに。その後2026年1月にはいちご味も登場しましたが、こちらも店舗によっては品切れになっているようです。

ファミリーマートの商品に限らず、「チョコ×マシュマロ」の組み合わせはTikTokやYouTubeなどから火付き、ここ1年ほどでじわじわと話題に。当初は日本であまり販売されていなかったことも人気に拍車をかけたようです。しかし誰でも手軽に購入できるファミリーマートから登場したことで一気に火がついた印象です。

再販希望! 1月20日発売のいちご味

それでは、まずは1月20日発売の「いちごチョコマシュマロ」を食べてみましょう。

開封すると広がる甘酸っぱいいちごの爽やかな香り。

内容量は30gとのことで、個数はパッケージごとに誤差があると思いますが、18粒前後です。

サイズは1㎝×2㎝ほどの大きさ。パクパクッと作業をしながらや、移動しながらでも口にしやすいサイズですね。

いちごチョコレートをパリっと噛むとすぐにマシュマロのもち柔食感が直後にやってきて、これまで経験したことのない不思議な食感! 複数個を一気に食べてみたり、1粒をじっくり味わったりと色んな食べ方をしてみると楽しいですよ。特に「いちごチョコマシュマロ」はいちご味が濃いので気分を変えたい時にもよさそうです。

多くの店舗では販売が終了していますが、お店によってはまだ在庫があるところもあるかもしれません。今後の再販に期待したいです。

本格的な濃厚チョコ味とマシュマロのコントラストを楽しむ

続いては2月17日から登場した再販の「チョコがけマシュマロ」。いちご味よりも価格は少しリーズナブルな一袋275円です。

袋から出してみると、大きさや個数はいちご味と同じくらい。

大きさや量は基本的に同じ

内容量30gは変わらないのですが、サイズが微妙に大き目のものが多かったのか、こちらの袋には17個入りでした。

パリッ→もちゅっとした食感はやはり唯一無二。SNSでは両端を持ってびよーんと伸ばしてみたり、手で割って粉々にして楽しんでいる人もいました。

驚いたのは、チョコレートが本格的でビターな味わいであったこと。甘ったるさはなく、高級チョコを思わせるような味わいだからこそマシュマロの柔らかさも際立っている気がします。この手を抜かないこだわりも人気の理由なのかもしれません。

ふと、「冷凍庫に入れたらチョコがパキッとなってより美味しくなるのでは」と思い試してみたのですが、チョコの食感は良くなるものの、マシュマロの食感がぐにゃっと鈍くなり悪くなるのでお勧めはできません。冷蔵庫に入れるのも同じく×です。パッケージに記載の通り25℃以下の常温で保管するのが最も美味しいのだと反省しました。店舗でもお菓子売り場に常温で売っていますからね。

早速発売日から「買えた!」「見つけられた!」とSNSで再び話題になっています。ファミマで見つけることができたらぜひ、この独特な食感を試してみてくださいね。