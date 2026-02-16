ファミリーマートは2月17日、中島健人さんプロデュースの「ストロベリージャスミンティー」(288円)を全国のファミリーマートで発売する。
同商品は、華やかなストロベリーの甘みと、すっきりとしたジャスミンの香りが重なり合う、心ほどけるような一杯。いちご果肉入りで、食感も楽しめる。パッケージデザインにも中島健人さんのビジュアルを採用した。数量限定での販売となる。
2ndアルバム「IDOL1ST」収録曲「My Sweet Tea」は、本商品をイメージして制作した楽曲となっているという。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
1000円くらいで1杯飲んで帰りたい 第3回 【吉野家】ただの牛丼チェーンと侮るなかれ、日本酒を飲みに行く価値あり
堂本剛と共同開発! 「俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。ホットケーキミックス」発売 - 昭和産業
【2月10日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【流れる焼肉】「がってんカルビ」が東京初進出、イオンモールむさし村山にオープン - スマートレーンで肉をテーブルまでお届け
【2026年2月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
ビジネスパーソン必見のグルメ情報を提供! ランチやディナー、飲み会に便利な店舗、コンビニなどの新商品を紹介します。