ファミリーマートは2月17日、中島健人さんプロデュースの「ストロベリージャスミンティー」(288円)を全国のファミリーマートで発売する。

同商品は、華やかなストロベリーの甘みと、すっきりとしたジャスミンの香りが重なり合う、心ほどけるような一杯。いちご果肉入りで、食感も楽しめる。パッケージデザインにも中島健人さんのビジュアルを採用した。数量限定での販売となる。

2ndアルバム「IDOL1ST」収録曲「My Sweet Tea」は、本商品をイメージして制作した楽曲となっているという。