2月も後半となり、暦の上では立春から雨水へと変わり、本格的な雪解けの季節となります。いちごや柑橘類など旬を迎えるフルーツも多く、身近なコンビニの店頭にも様々なアイテムが並びます。

2026年2月の新作5品まとめ(2月17日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで2月17日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年2月のスイーツ新商品まとめ

くちどけのよいチョコ風味のデニッシュ、冷やして食べるつぶあん団子、もちもち食感のいちごのクレープ、まるごとの蜜柑入りの大福、たっぷりの苺ソースがかかったアイスミルクなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ダブルチョコデニッシュ」(178円)

価格 : 178円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チョコがダブルで楽しめるデニッシュ。チョコクリームを包んだ、くちどけのよいチョコ風味のデニッシュに、チョコホイップを入れました。

「冷やして食べるつぶあん団子2本入」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

2本入りの串団子。団子生地に、北海道産小豆を使用したつぶあんをかけています。

「いちごのクレープ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

もちもち食感が楽しい、いちごのクレープ。北海道生クリームをブレンドしたホイップクリームと、いちごの果肉・ソース、スポンジをもちもち食感のクレープ生地で包みました。

「まるごと蜜柑大福」(280円)

価格 : 280円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

蜜柑をまるごと味わえる大福。まるごとの蜜柑と白あんをおもちで包みました。

［ファミリーマート限定］

「ロッテ 爽 贅沢濃味バニラ 甘熟濃苺ソースたっぷり」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

たっぷりの苺ソースがかかった、リッチな味わいの「ロッテ 爽」。アイスミルク規格の濃厚なバニラアイスに、厳選されたいちごのみを使用した苺ピューレをソースにしてたっぷりからめました。

［ファミリーマート先行発売・数量限定］

まとめ

2月17日発売の新商品は、チョコ風味のデニッシュにチョコホイップを入れた「ダブルチョコデニッシュ」、北海道産小豆のつぶあんをかけた「冷やして食べるつぶあん団子2本入」、ホイップクリーム、いちごの果肉・ソース、スポンジを包んだ「いちごのクレープ」、まるごとの蜜柑と白あんを包んだ「まるごと蜜柑大福」、厳選されたいちご使用の苺ピューレをソースにした「ロッテ 爽 贅沢濃味バニラ 甘熟濃苺ソースたっぷり」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。