マイナビニュースの公式Xをフォロー&リポストで、鈴木靴下の「NUKATO ゆったりフィットインナー」(カラー：生成、サイズ：レディースM)を5名様にプレゼントします。
応募要項
応募期間：2026年2月26日(木) 23:59まで
当選人数：5名様
応募方法
当選条件
日本国内にお住まいの方
※当落選について、個別のお問い合わせは受付できませんので、あらかじめご了承ください。 当選者には応募締め切り後、マイナビニュースからダイレクトメッセージにて、当選のお知らせ及び発送先登録フォームのご案内をお送りします。
※すでにアカウントをフォロー済の方でも、本キャンペーンへの参加は可能です。
キャンペーン規約
・発送は日本国内に限らせていただきます。
・抽選状況へのお問い合わせについては、ご対応しかねますので予めご了承ください。
・第三者への転売、オークションへの出品は固くお断りします。
・商品の不具合・破損に関する責任は一切負いかねます。
個人情報取扱いについてのご注意
応募にあたって以下を必ずお読みください。応募には以下の「個人情報取り扱いについて」に同意いただく必要があります。「個人情報取扱いについて」に同意いただけない場合はプレゼントキャンペーン選定の対象となりません。
株式会社マイナビ(以下「弊社」といいます) は、ご応募いただいたお客さまの個人情報の管理に細心の注意を払い、これを適正に取り扱います。
A.個人情報の利用目的
当選の際にいただいたお客さまの名前、ご住所などの個人情報(その他ご記入いただいた内容のうち個人情報に該当するものを含む)は、弊社からの商品の発送手続き及びその事務連絡にのみ活用させていただきます。
B.個人情報保護管理者(代理人)
株式会社 マイナビ
コンテンツメディア事業本部 コンテンツ編集統括本部 販売促進統括部 コンテンツマーケティング推進部長
news-personal_data@mynavi.jp
C.個人情報の第三者への開示
法令等に基づく正当な理由がある場合を除き お客さまの同意なく目的外での利用及び第三者への提供は行いません。
D.個人情報ご提供の任意性について
当選賞品が配送が必要な品物の場合、専用フォームにて個人情報(姓名、性別、現住所(市区町村まで)、電話番号などの取得項目を記載) のご連絡が必須となります。同意いただけない場合、弊社からの賞品の発送手続きができませんので予めご了承ください。
E.個人情報の開示等について
本件でご提供いただいた個人情報に関する問い合わせにつきましては下記へご連絡ください。
マイナビニュース キャンペーン運営事務局
03-6267-4448
mj-event@mynavi.jp