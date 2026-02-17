ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、26名のイチナナライバーとタッグを組み、ユーザーライクが展開する花のサブスクリプションサービス「ブルーミー」を紹介するライブコマースキャンペーンを、2月18日から2月24日の期間で開催する。

推しているライバーと同じ「花瓶」をプレゼント

ライブコマースキャンペーンでは、「17LIVE」で活躍する26名のイチナナライバーが、「ブルーミー」のサービス概要や特徴、楽しみ方などを、ライバーの感想や使用感を交えてライブ配信でリスナーに訴求する。

今回、キャンペーンを通じて購入すると初回分が無料になるほか、推しているライバーと同じ「花瓶」をプレゼント。 さらに、キャンペーン期間中、ランキングにおいて上位5位に入賞したライバーから対象商品を購入し、指定のフォームを提出した人には「ライバーのインスタントフォト風カード」も贈呈される。