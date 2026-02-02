ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が1日より、YouTubeショートアニメ『混血のカレコレ』の特別回に声優として出演するライバーを決定するオーディションイベント「“登録者280万人超え”の超人気ショートアニメがカムバック!! 『混血のカレコレ』声優オーディション第2弾」を開催している。

オリジナルイラストも制作

「“登録者280万人超え”の超人気ショートアニメがカムバック!! 『混血のカレコレ』声優オーディション第2弾」は、「17LIVE」で活動するイチナナライバーであれば、Vライバーや着ぐるみなどで活動中の顔出しをしていない人も参加が可能なアプリ内イベント。

イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計4名のライバーは、『混血のカレコレ』の特別回に声優として出演することができる。さらに、選出されたライバーを対象に、出演時に使用する自身のオリジナルイラストも制作。また、4名の声優出演者のうち、1名以上はVライバーから選出される予定だという。