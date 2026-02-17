元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画に出演。ベースの大型化で走塁面に起こる変化を予想した。

赤星憲広

「拡大ベース」導入で起こること

米大リーグで2023年に採用され、NPBでも今季から導入予定の「拡大ベース」。一辺を3インチ広げることで、盗塁成功率の向上や接触プレーによる負傷軽減が期待されている。

この話題について、赤星氏は「色々選手たちとも話したけど。ベースは大きくなってんだけど、実際にタイムを計るとそんなに変わらないの。タイム的には」と説明し、1塁到達タイム自体に大きな差は出ないとの見解を示した。

一方で、盗塁時には影響があるそうで、「僕がランナーだとしたら、まず帰塁でアウトになる心配が減る。ベースがデカくなってる分、帰塁した時に逃げやすいのよ、タッチを。横幅があるんでタッチをかいぐくりやすいから、半歩出てて、もし逆を突かれたとしても戻れるっていう自信がある」と持論を展開。

さらに、「なおかつスチールでスライディングする時に逃げやすい、ベースがデカくなってるんで」と続け、「だからこれはすごく走る側のメリットとしてある」と、走者有利のルール変更になると分析していた。