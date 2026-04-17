中日、1点リードで序盤を終える

中日は1回表に高橋周のタイムリーで先制。その後、両チームともに得点を奪えず、3回を終えて中日が1-0とリードしたまま序盤を終えた。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(捕)坂本 8(遊)小幡 9(投)村上

中日: 1(三)福永 2(遊)村松 3(左)細川 4(右)ボスラー 5(一)高橋周 6(中)花田 7(捕)木下 8(二)田中 9(投)柳

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5