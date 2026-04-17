ＤｅＮＡと広島、序盤は互角の展開

1回表にＤｅＮＡが牧の活躍で先制。しかし、2回裏に広島が佐々木、佐野の打棒で追いつき、3回終了時点で1-1の同点。両チームとも序盤を終え、互いに譲らない投手戦の様相を呈している。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛 2(二)菊池 3(遊)小園 4(一)モンテロ 5(左)ファビアン 6(捕)坂倉 7(三)佐々木 8(右)中村奨 9(投)岡本

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)佐野 3(一)筒香 4(三)宮﨑 5(中)蝦名 6(捕)松尾 7(右)勝又 8(遊)宮下 9(投)平良

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