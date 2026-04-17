ＤｅＮＡと広島、序盤は互角の展開
1回表にＤｅＮＡが牧の活躍で先制。しかし、2回裏に広島が佐々木、佐野の打棒で追いつき、3回終了時点で1-1の同点。両チームとも序盤を終え、互いに譲らない投手戦の様相を呈している。
【スタメン】
広島: 1(中)大盛 2(二)菊池 3(遊)小園 4(一)モンテロ 5(左)ファビアン 6(捕)坂倉 7(三)佐々木 8(右)中村奨 9(投)岡本
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)佐野 3(一)筒香 4(三)宮﨑 5(中)蝦名 6(捕)松尾 7(右)勝又 8(遊)宮下 9(投)平良
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5