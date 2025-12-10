元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で11月26日に公開された動画に出演。阪神の来季順位を予想した。

赤星憲広氏

阪神の来季順位を予想

動画序盤、来季について話が及ぶと、「改めて選手たちも思ったと思うんでね。来年連覇するだろうな。どう見ても戦力的にさ」「阪神だけは抜けてる気がするんだよね、来年は」と、早くも優勝を予想した赤星氏。

まず、巨人・ヤクルトについて「どう考えてもまず巨人とヤクルトに関しては、戦力ダウンはもう間違いないじゃんか」「この穴をどう埋めるかってなった時に、助っ人で埋めようと思ったって埋まらないよ」とし、主砲である岡本和真、村上宗隆の流出が響くと分析。

さらに、今季2位のDeNAについても「DeNAも、攻撃陣で言うとオースティンがいなくなってる」「ピッチャーだよね。ケイ、ジャクソン、バウアー……3人揃っていなくなる可能性もあるから」と、先発の柱だった外国人投手陣の去就を不安材料に挙げた。

そんな中で、「だから来年、中日が一番おもしろいと思ってんだよね」といい、「中日に関しては抜ける選手よりも、プラスのほうが大きいから。なおかつテラス席ができて」と、補強や若手の台頭に加え、本拠地バンテリンドームのフェンス改修による打撃面での上積みに期待を寄せていた。