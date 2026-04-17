日ハム、序盤リードも1点差
1回表に西武が先制したが、その裏に日本ハムが2点と逆転。その後両チーム無得点で迎えた3回終了時点で、日本ハムが1点リード。西武桑原は1本塁打3打点、日本ハム万波も1本塁打1打点を記録した。
【スタメン】
日本ハム: 1(二)大塚 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(一)野村 5(左)水谷 6(右)万波 7(中)矢澤 8(三)奈良間 9(捕)田宮 10(投)北山
西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(三)渡部 4(指)林安可 5(一)山村 6(右)カナリオ 7(捕)古賀悠 8(中)長谷川 9(二)滝澤 10(投)渡邉
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5