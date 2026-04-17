日ハム、序盤リードも1点差

1回表に西武が先制したが、その裏に日本ハムが2点と逆転。その後両チーム無得点で迎えた3回終了時点で、日本ハムが1点リード。西武桑原は1本塁打3打点、日本ハム万波も1本塁打1打点を記録した。

【スタメン】

日本ハム: 1(二)大塚 2(遊)水野 3(指)レイエス 4(一)野村 5(左)水谷 6(右)万波 7(中)矢澤 8(三)奈良間 9(捕)田宮 10(投)北山

西武: 1(左)桑原 2(遊)源田 3(三)渡部 4(指)林安可 5(一)山村 6(右)カナリオ 7(捕)古賀悠 8(中)長谷川 9(二)滝澤 10(投)渡邉

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5