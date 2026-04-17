ロッテ楽天、0で序盤終了
ロッテと楽天は、3回を終えて互いに無得点の投手戦となっている。両チームともチャンスは作るものの、あと一本が出ず、均衡を破れないまま中盤へ突入する。序盤は両チームとも譲らぬ展開が続いている。
【スタメン】
楽天: 1(左)中島 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(指)浅村 7(一)伊藤裕 8(捕)太田 9(右)阪上 10(投)藤井
ロッテ: 1(右)藤原 2(左)西川 3(三)寺地 4(一)ソト 5(指)石川慎 6(二)藤岡 7(中)岡 8(捕)佐藤 9(遊)小川 10(投)種市
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5