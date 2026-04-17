ロッテ楽天、0で序盤終了

ロッテと楽天は、3回を終えて互いに無得点の投手戦となっている。両チームともチャンスは作るものの、あと一本が出ず、均衡を破れないまま中盤へ突入する。序盤は両チームとも譲らぬ展開が続いている。

【スタメン】

楽天: 1(左)中島 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(指)浅村 7(一)伊藤裕 8(捕)太田 9(右)阪上 10(投)藤井

ロッテ: 1(右)藤原 2(左)西川 3(三)寺地 4(一)ソト 5(指)石川慎 6(二)藤岡 7(中)岡 8(捕)佐藤 9(遊)小川 10(投)種市

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5