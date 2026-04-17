巨人、ヤクルトに7点リード
巨人打線が序盤から爆発。1回表に4点、3回表に3点を追加し、7-0とヤクルトを突き放した。キャベッジ、増田陸の活躍でリードを広げ、中盤へ向かう。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)中村悠 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(二)伊藤 7(三)武岡 8(投)ウォルターズ 9(右)丸山和
巨人: 1(中)佐々木 2(左)キャベッジ 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(捕)大城 6(右)丸 7(一)増田陸 8(二)浦田 9(投)ウィットリー
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5