巨人、ヤクルトに7点リード

巨人打線が序盤から爆発。1回表に4点、3回表に3点を追加し、7-0とヤクルトを突き放した。キャベッジ、増田陸の活躍でリードを広げ、中盤へ向かう。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)中村悠 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(二)伊藤 7(三)武岡 8(投)ウォルターズ 9(右)丸山和

巨人: 1(中)佐々木 2(左)キャベッジ 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(捕)大城 6(右)丸 7(一)増田陸 8(二)浦田 9(投)ウィットリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5