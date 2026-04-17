オリックス、序盤で7-1と大量リード

オリックスが1回表に2点先制。ソフトバンクが1回裏に1点を返し食らいつくが、2回表にオリックスが怒涛の5得点。3回を終えてオリックスが7-1と大きくリードを広げ、試合は中盤へ入る。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)山川 5(右)牧原大 6(一)中村晃 7(二)今宮 8(捕)谷川原 9(遊)野村 10(投)徐

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(右)中川 5(二)太田 6(指)森友 7(一)シーモア 8(捕)若月 9(遊)紅林 10(投)髙島

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