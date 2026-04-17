オリックス、序盤で7-1と大量リード
オリックスが1回表に2点先制。ソフトバンクが1回裏に1点を返し食らいつくが、2回表にオリックスが怒涛の5得点。3回を終えてオリックスが7-1と大きくリードを広げ、試合は中盤へ入る。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)山川 5(右)牧原大 6(一)中村晃 7(二)今宮 8(捕)谷川原 9(遊)野村 10(投)徐
オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(右)中川 5(二)太田 6(指)森友 7(一)シーモア 8(捕)若月 9(遊)紅林 10(投)髙島
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|16
|12
|4
|0
|.750
|-
|2
|阪神
|17
|11
|6
|0
|.647
|1
|3
|巨人
|16
|9
|7
|0
|.562
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|5
|5
|DeNA
|15
|5
|10
|0
|.333
|6
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|2
|オリックス
|17
|10
|7
|0
|.588
|1
|3
|楽天
|17
|9
|7
|1
|.562
|1
|4
|日本ハム
|17
|8
|9
|0
|.471
|3
|5
|ロッテ
|18
|7
|11
|0
|.389
|4
|6
|西武
|18
|6
|11
|1
|.353
|5