オリックス、序盤で7-1と大量リード

オリックスが1回表に2点先制。ソフトバンクが1回裏に1点を返し食らいつくが、2回表にオリックスが怒涛の5得点。3回を終えてオリックスが7-1と大きくリードを広げ、試合は中盤へ入る。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)山川 5(右)牧原大 6(一)中村晃 7(二)今宮 8(捕)谷川原 9(遊)野村 10(投)徐

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(右)中川 5(二)太田 6(指)森友 7(一)シーモア 8(捕)若月 9(遊)紅林 10(投)髙島

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 16 12 4 0 .750 -
2 阪神 17 11 6 0 .647 1
3 巨人 16 9 7 0 .562 3
4 広島 14 6 8 0 .429 5
5 DeNA 15 5 10 0 .333 6
6 中日 16 4 12 0 .250 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 17 11 6 0 .647 -
2 オリックス 17 10 7 0 .588 1
3 楽天 17 9 7 1 .562 1
4 日本ハム 17 8 9 0 .471 3
5 ロッテ 18 7 11 0 .389 4
6 西武 18 6 11 1 .353 5