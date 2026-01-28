ENEOS Powerは1月28日より、「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」の「新生活乗り換えキャンペーン」を開始した。キャンペーン期間中の新規申し込み者を対象に、電気料金を12カ月間で最大6,000円、ガス料金を12カ月間で最大3,000円割引する。キャンペーン期間は4月22日まで。

新生活乗り換えキャンペーン

でんき／都市ガスの両方を新規で申し込むとデジタルギフトをもらえるチャンス！

このキャンペーンは、「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」において、新生活シーズンに合わせた取り組みとして実施するもの。期間中、両サービスの新規申し込み者へ料金割引を提供する。

また、「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」の両方を新規で申し込んだ利用者には、デジタルギフト「giftee Box」10,000ポイントを抽選で200人にプレゼントする企画も用意した。「ENEOSでんき」の料金プラン「にねん とく2割」に加入した場合は、当選確率が2倍になるという。「giftee Box」は、ギフティが提供するデジタルギフトで、付与されたギフトポイントの範囲内で複数の商品と交換できる仕組み。会員登録やアプリのダウンロードを必要とせずに利用できる。

このキャンペーンの開始に合わせて、ENEOS Powerはお笑いタレントのなかやまきんに君を起用した新たなWEB CM「新生活乗り換えキャンペーン おトクと安心」篇を1月28日午前10時から公開している。「ENEOSでんき」公式YouTubeチャンネルや公式サイトなどで視聴できる。

ENEOSでんき「新生活乗り換えキャンペーン おトクと安心」篇 30秒

同社は「ENEOSでんき」と「ENEOS都市ガス」について、一般家庭からオール電化住宅、オフィスや商店まで、幅広い利用シーンに対応した料金プランを用意しているとしており、新生活のタイミングでの乗り換えを呼びかけている。

キャンペーン詳細

編集部メモ

ENEOSでんきは、ENEOS Powerが提供する電力小売りサービス。北海道から九州まで、沖縄・離島を除く広い地域で利用できる。電力は既存の送電網を通じて供給されるため、品質／信頼性は既存の大手電力会社と変わらず、ENEOSカードでの料金支払いでのガソリン割引特典などが設定されている。

ENEOS都市ガスも同じくENEOS Powerが提供する都市ガスサービスで、現在は関東一都六県の東京ガス／京葉ガスのサービスエリアで展開されている。ENEOSでんきと同じく、ガス供給には既存のガス導管を利用するため、ガス品質や安全性は大手都市ガスと同様。ENEOSでんきと一緒に契約することで、毎月の電気料金が100円割引となる「でんき・ガスセット割」が用意されている。