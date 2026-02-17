あきんどスシローは2月18日から、全国のスシローで北海道うまいもん祭を開催する。食べごたえ抜群のほたてをはじめ、北海道産のネタ3種を食べ比べできる一皿や、ラーメン、スイーツまで北海道尽くしのメニューを展開するという。

「北海道うまいもん祭」寿司メニュー

目玉商品は「北海道産 まるごとほたて貝柱」。冷たい海で育ったほたての濃厚でコクのある甘みと旨みを口いっぱいに味わえる一皿で、110円から提供する。販売期間は2月18日から24日まで。

続いて、なまら北海道3貫盛りが登場する。ほたて貝柱、北海道サーモンいくらのせ、ふぐ ポン酢ジュレねぎを盛り合わせた一皿で、旨みと甘み、歯ごたえといった三種三様の味わいを楽しめる。「北海道産 上いくら」は、ねっとりとした濃厚な旨みが特長で、口の中で広がるコクが魅力だ。

パリッと弾ける食感が魅力の「北海道産 数の子」。柔らかくもっちりとした食感と甘みを楽しめる「北海道産 ムラサキイカ」。さらに、食べごたえのある一貫に仕上げた「北海道産 ジャンボほたて貝柱」も用意する。タラコの旨みにマヨネーズを合わせた「北海道産 タラコとマヨ軍艦」もラインアップする。

「北海道産 まるごとほたて貝柱」を除く、これらの商品は2026年2月18日から3月8日まで販売予定。なお、これらの商品は販売予定数が完売次第終了となる。

北海道昆布だし醤油を期間限定導入

フェア期間中は北海道昆布だし醤油も導入する。北海道産の日高昆布と真昆布を使用しただしに風味豊かな醤油をブレンドしたオリジナル醤油で、昆布の風味をしっかり感じられるのが特長。2月18日からなくなり次第終了となる。

人気店監修ラーメン

サイドメニューでは、札幌 コク味噌らーめんが登場。濃厚な豚ガラの風味の白湯スープに2種類の米味噌を使用し、芳醇で甘みのあるコク味噌スープに仕上げたという。

旭川 醤油らーめんも販売する。豚と鶏のエキスの旨みにオニオンエキスと胡椒の風味を加え、濃口醤油で味を引き締めた、旨みあふれるすっきりとした醤油スープが特長。

北海道素材のスイーツ

スイーツでは、白いミルクレープが登場。北海道の雪をイメージし、生地もクリームも真っ白に仕上げた。北海道産小麦を使用したしっとり柔らかな生地と、北海道産練乳を使用したコク深い白いクリームが相性抜群だという。

白いミルクレープのメルバは、真っ白なミルクレープにマスカルポーネミルクアイス、イチゴソース、イチゴダイスを添えた一皿。ミルキーな味わいと見た目のコントラストが楽しめるとしている。

いずれも店舗により価格が異なる場合がある。販売状況や価格はアプリや公式サイトで確認できるとしている。