手軽においしいご飯を楽しめる外食チェーン店の中には、子ども向けのメニューやサービスが充実したお店がたくさん! 本記事では、子どもと行きたい外食チェーン店おすすめ15選をジャンル別に紹介します。グッズプレゼントや誕生日特典など、お得なサービスがある店も紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

子ども向けメニューが豊富な外食チェーン店

子ども連れで外食する店を選ぶ際には、子どもがよろこぶメニューが豊富に揃っているかどうかが大きなポイント。ここでは、子ども向けメニューが充実している外食チェーン店を紹介します。

ガスト

小学生以下の子ども向けのサービスが充実している「ガスト」。ハンバーグやラーメン、うどんなど子どもが大好きな料理とドリンクバーがセットになった「キッズメニュー」を注文するとミニグッズとポイントがもらえます。ポイントは集めた枚数に応じてアンパンマンのオリジナルグッズと交換可能です。ほかにも、卵や乳などのアレルゲン食材を除去した「低アレルゲンメニュー」や、カプセルトイがもらえるガチャコインが付いた「ラッキーセット 」などがあります。

ココス

「チーズハンバーグ&からあげ」などボリューム満点なメニューもある「ココス」。低アレルゲンのメニューにはカレーやホットドッグのほか、ぶどうゼリー、いちごアイスなどのデザートもあります。生後7カ月ごろを対象にした「しらすの雑炊」や生後9カ月ごろを対象にした「鶏と野菜のリゾット&鮭のホワイトシチュー」もあり、1歳未満の子どもとのおでかけも安心です。

デニーズ

バラエティ豊かなメニューを取り揃える「デニーズ」。ハンバーガーやパンケーキなど定番のキッズメニューのほか、「おこさまパルフェ」や「低アレルゲンケーキ」など本格的なデザートも味わうことができます。来店時には、迷路や間違い探しなどを掲載した子ども向けの小冊子「わくわくファイル」を配布。待ち時間も楽しく過ごすことができます。

ロイヤルホスト

ゆったりとした席配置で、ベビーカーでも入りやすい「ロイヤルホスト」。本格志向のメニューはキッズメニューでも同様で、「おこさまオムライス＆エビフライプレート」「おこさま煮込みハンバーグプレート」など子ども向けながら手の込んだ料理がずらり。7カ月ごろからの「かぼちゃのグラタン」や9カ月ごろからの「ひらめのリゾット」など、ベビーフードも特別感のあるラインアップです。

タリーズ

子ども連れにも優しいカフェとして人気がある「タリーズ」。子ども向けのドリンクを揃えているだけでなく、メープルソースとアイスがついた「ベアフルのメープル米粉パンケーキ」には可愛いクマの絵が描かれているなど、子どもが笑顔になる工夫が。パスタに子ども用・大人用のドリンクが各1点付いた「おやこパスタセット」など、家族でシェアできるメニューもあります。

ジョナサン

小学生以下の子どもと外食しやすいサービスが充実している「ジョナサン」。食べやすい小さなおにぎりが主役の「おこさまおにぎりプレート」は、ゼリーとガチャコインが付いています。さらに、小学生未満の子どもはドリンクバーを無料で利用できるというのもうれしいポイントです。

子ども向けの会員サービスが魅力の外食チェーン店

子ども連れで外食する際には、誕生日特典やポイント制度、おもちゃやプレゼントがもらえる企画なども注目したいポイントです。ここでは、子どもを対象にした独自サービスが魅力の外食チェーン店を紹介します。

和食さと

「和食さと」の「さとキッズくらぶ」は、0歳から小学生(12歳)以下までの会員サービス。入会すると来店ごとにスタンプがもらえ、オリジナルグッズやおもちゃに交換することができます。入会当日からキッズドリンクバーが無料なのもうれしいポイントです。

スシロー

動物をモチーフにしたキャラクター「だっこずし」が人気の「スシロー」。小学生以下を対象に、1回の食事で1個スタンプがたまる「キッズカード」を配布しています。スタンプを集めれば、パスケースや水鉄砲など、可愛いだっこずしグッズと交換可能です。

ステーキのどん

小学生以下を対象に、来店ごとに1個スタンプがたまる「キッズカード」をプレゼント。スタンプ3個でフライドポテト、6個でハンバーグプレートやパンケーキなどのキッズメニューと交換することができます。無料ガチャガチャのコインがもらえるサービスも子どもたちに好評です。

ビッグボーイ

来店ごとにデザートがもらえる特典がうれしい「キッズパスポート」は小学生以下が対象。バニラアイスやチョコケーキ、チョコレートパフェなどを来店回数に応じて味わうことができます。また、誕生月にはデザートのプレゼントも。そのほか、来店ごとにおもちゃがもらえるサービスも人気です。

子どもがよろこぶ楽しい仕掛けがある外食チェーン店

子どもとの外食をもっと楽しい時間にしてくれるのが、遊び心あふれる仕掛けや演出です。ここでは、食事以外の“ワクワク感”が感じられる外食チェーン店を紹介します。

マクドナルド

おもちゃが付くハッピーセットが代名詞ともいえる「マクドナルド」。オリジナル遊具を備えたプレイランドを設置する店舗や、店内で誕生日パーティーを行うことができる店舗もあります。一部店舗で実施している、ハンバーガーやポテトを作るお仕事体験「マックアドベンチャー」は思い出作りにもぴったりです。

くら寿司

「くら寿司」といえば、「ビッくらポン!」というガチャガチャ付きのゲームが大人気。食べ終わった皿を各テーブルに備え付けの「皿回収ポケット」に5皿投入するごとに1回チャレンジできる仕組みで、子どもはもちろん大人も夢中になる楽しさがあります。アニメキャラとコラボした装飾やメニューを楽しめるキャンペーンが多いのも魅力です。

びっくりドンキー

ハンバーグが人気の「びっくりドンキー」。一部店舗では、小学生以下を対象にした完食応援イベント「もぐチャレ!!」を実施。チャレンジを宣言して、注文した料理を残さずに食べきるとスタンプカード形式の表彰状がもらえるサービスです。チャレンジに2回成功してスタンプをためると、次回プレゼントがもらえるというご褒美もあります。

串カツ田中

子ども限定の手作りたこ焼きセットなど、ユニークなメニューがある「串カツ田中」。親子でチャレンジするサイドメニューが人気です。たこ焼きを焼いたりソフトクリームを巻いたり、ジャガイモをつぶしてポテトサラダに仕上げたり具を入れておにぎりを作ったりと、食育も体験できます。

不二家

ケーキをはじめとしたデザートが豊富な「不二家」。誕生日にレストランを利用すると、さまざまなサービスを受けることができます。食後のデザートがプレゼントされるほか、キャンドルサービス、記念撮影、ペコちゃんグッズのお土産付きと、子どもがよろこぶサプライズが盛りだくさんです。

手軽に行けるチェーン店で子どもとの外食を楽しもう!

子どもとの外食は、家族の絆を深める貴重な時間です。今回紹介したように、チェーン店にもキッズメニューが充実していたり、遊び心のある仕掛けがあったり、魅力的な店がたくさんあります。ぜひ、その日の気分や目的に合わせてお気に入りの店を見つけてみてください。紹介したサービスは一部店舗のみの場合もあるので、おでかけの前には公式サイトなどを要チェック! 子どもと外食を楽しんでステキな思い出を作りましょう。