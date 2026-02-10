あきんどスシローは、チャンネル登録者数1460万人を誇る魚捌き系人気YouTuberのきまぐれクック監修商品第2弾として、3商品を2月9日から全国のスシローで販売する。

あわせて、きまぐれクック監修商品の販売を記念し、スシローときまぐれクックのオリジナル刻印入りきまぐれゴールドが抽選で3名に当たるSNSキャンペーンを実施する。

「スシロー×きまぐれクック オリジナル刻印入り きまぐれゴールド」

きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長とろろのせ

きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長とろろのせ 120円〜

店内で解凍し切りつけたびん長まぐろを煮切り醤油で漬けにし、昆布シートを重ねて旨みをプラス。昆布と出汁を合わせたとろろ、ねぎをトッピングした。漬けびん長まぐろの上品な味わいに昆布ととろろの旨みが重なる一皿に仕立てたという。

きまぐれクック監修 ボイル本ずわい蟹 柚子胡椒かにみそ

きまぐれクック監修 ボイル本ずわい蟹 柚子胡椒かにみそ 360円〜

ボイル本ずわい蟹に、かにみそと柚子胡椒を混ぜてトッピング。柚子胡椒の香りとピリッとした辛み、かにみその濃厚なコクが本ずわい蟹の旨みを引き立てるとしている。なお、かにみそは複数種類の蟹を使用する場合がある。

きまぐれクック監修 おさかなパフェ ゆず味仕立て

きまぐれクック監修 おさかなパフェ ゆず味仕立て 400円〜

柑橘好きのきまぐれクック監修によるゆず味のパフェ。まるで魚が海を泳いでいるような見た目で、シャーベット、ゼリー、ムース、マーマレードにゆずを使用したゆずづくしの一品。はちみつを使用している。スシローカフェ部パティシエの想いも込めたコラボスイーツだという。

なお、第1弾の創作すし3種類も継続販売する。

オリジナル刻印入り"きまぐれゴールド"が抽選で当たるキャンペーン概要

きまぐれクック監修商品の販売を記念し、スシローときまぐれクックのオリジナル刻印入りきまぐれゴールドが抽選で3名に当たるSNSキャンペーンを実施する。

キャンペーン期間は2026年2月9日から23日まで。スシロー公式XまたはInstagramアカウントをフォローし、ハッシュタグ #スシローできまぐれクック を付けて、スシローのすしやきまぐれクック監修商品を楽しむ写真や動画などを投稿することで応募できる。

上記商品は、販売予定総数が完売次第終了。各店舗の販売状況や価格はアプリやHPで確認できる。お持ち帰り専門店スシロー To Go、京樽 スシローでは取り扱いがない。