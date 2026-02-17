お笑い芸人の永野が4日、YouTubeチャンネル『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り【テレビ朝日】』に出演。年賀状を送ってくれた芸能人を明かした。

永野

モグライダー・芝大輔も感心「しっかりしてる」「大人だな～」

お正月の話題になり、永野は、「年賀状は芸能人から1枚だけ来ました。それは毎年来る。こじはるちゃん」と告白。元AKB48でタレント・実業家の小嶋陽菜から、毎年欠かさず年賀状が送られてくるそうで、「ちゃんと律儀に来てくれて。年賀状ってやっぱうれしかった」「社長さんです。芸能人っていうよりは、そっちの仕事されてる方なんでしっかりしてますよ」と話すと、モグライダー・芝大輔も、「しっかりしてる。大人だな～」と感心した。

一方の芝は、「年が明けて、1番最初に“今年もお願いします”みたいなLINEが来たの、JPでしたね」と回顧。ものまね芸人のJPから、新年のあいさつとともに「リアルな馬の声」が送られてきたと明かしながら、「声なんで、(本物の)馬かもしんねーじゃん? お前じゃないかもしんねーし(笑)」と猛ツッコミ。さらに、誕生日には、有名人のものまねでお祝いメッセージを送ってくれるといい、「ありがたいよ」とうれしそうに話していた。