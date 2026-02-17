アシックスジャパンは3月1日、ランニングシューズ「SUPERBLAST 3(スーパーブラスト3)」(希望小売価格26,400円)をアシックスフラッグシップ原宿、アシックスラン東京丸の内、アシックス東京銀座およびオンラインストアで先行発売する。3月5日からは直営店各店(ファクトリーアウトレットを除く)で先行発売し、3月26日から全国のスポーツ用品店などで順次発売する。

同商品は、厚みがありながらも軽量かつ反発性に優れた「SUPERBLAST」シリーズの最新作となる。世界のトップアスリートからも高い評価を受けており、ペース走やジョグといったデイリートレーニング用のほか、大会に出場するランナーのレース用としてもおすすめだという。

ミッドソール(甲被と靴底の間の中間クッション材)上層部には、トップアスリート向けの「METASPEED」シリーズに使用されている「FF LEAP」を採用している。同社クッションフォーム材の中で最も軽く、優れた反発性を発揮する素材で、「FF TURBO PLUS」を使用していた前モデルと比較し約10g軽く(男性用 27.0cm(片足重量)での比較)、反発性を約15.2%向上させた。下層部にはFF BLAST PLUSを採用し、2層構造でさらなる反発性を追求している。

靴底は、さまざまな路面コンディションでも優れたグリップ力を発揮する「ASICSGRIP」を採用。また、接地時に反発性が求められる箇所にトランポリンのように弾む独自のくぼみ構造を配置することで、弾むような感覚が得られるようにしている。

アッパー(甲被)は、軽量で伸縮性に優れた「エンジニアードウーブン」を採用している。部位に応じて織り方や孔の大きさを変えることで、通気性とフィット感のバランスを追求している。

2月26日・27日・28日の3日間、東京ビッグサイトで開催される「東京マラソンEXPO 2026」で、試し履きイベント「TRY! ASICS!」を実施する。試し履きしたロイヤリティメンバーシッププログラム「OneASICS」メンバーを対象に、同商品の先行販売を行う。イベントおよび先行販売に関する情報は決まり次第、特設サイトにて案内される。