足利フラワーリゾートが運営する「あしかがフラワーパーク」(栃木県足利市)は4月11日から、「ふじのはな物語～大藤まつり2026～」を開始した。

大藤 ライトアップ(過去撮影の満開時)

大藤は昨年より約1週間早い4月8日に開花した。見頃時期も全体的に早まる見込みとなるため、夜間ライトアップの期間を繰り上げて実施する。

ライトアップ期間は2026年4月15日～5月20日。営業時間は4月11日～4月14日が9:00～18:00、4月15日～4月17日が8:00～20:30、4月18日～5月6日が7:00～21:00、5月7日～5月17日が8:00～20:30、5月18日～5月20日が9:00～20:30となる。開催期間および営業時間は開花状況により変更となる場合がある。

絵巻物のように藤色が移りいく「ふじのはな物語」

「うす紅藤」(さくら色の目映い藤)は4月6日に昨年より約1週間早く開花した。あと数日で見頃になると思われ、例年よりも早まることが予想される。

うす紅藤 2026年4月9日撮影

うす紅藤の棚 昼(過去撮影の満開時)

うす紅藤の橋 ライトアップ(過去撮影の満開時)

「大藤」(栃木県指定天然記念物)は4月8日に昨年よりも1週間早く開花となった。例年よりも見頃が早まることが予想される。

大藤 2026年4月8日撮影

大藤 昼(過去撮影の満開時)

大藤 ライトアップ(過去撮影の満開時)

「八重黒龍藤」(栃木県指定天然記念物)は極めて珍しい八重咲きの花房をつける大藤。例年見頃は4月下旬～5月上旬頃だが、今年は早まることが予想される。

八重黒龍藤 昼(過去撮影の満開時)

八重黒龍藤 ライトアップ(過去撮影の満開時)

「白藤」(栃木県指定天然記念物)は例年5月上旬頃、「きばな藤」は例年5月上旬～5月中旬頃が見頃とされるが、いずれも早まることが予想される。

白藤 昼(過去撮影の満開時)

白藤 ライトアップ(過去撮影の満開時)

白藤 ライトアップ(過去撮影の満開時)

きばな藤 昼(過去撮影の満開時)

きばな藤 ライトアップ(過去撮影の満開時)

5,000株以上のツツジが咲き誇る園内

ツツジの仲間は世界中に分布し、園芸種も含めると1,000を超える品種が存在している。明るい日差しの中、鮮やかな色彩の花が豊かに咲き誇る様子が見られる。例年の見頃は4月中旬～5月上旬で、今年は早まることが予想される。

ツツジ 昼(過去撮影の満開時)

ツツジ 昼(過去撮影の満開時)

その他にも園内では、八重桜や見返り藤、庭木仕立ての藤も楽しめる。

見返り藤 ライトアップ(過去撮影の満開時)

大藤まつり期間限定のフードメニューも

軽食から本格的な食事、スイーツメニューまで幅広く用意している。

「大藤御膳」は、咲き誇る藤への思いを込めた栃木の自然の恵みを味わえる特製御膳。

大藤御膳

「藤のデザートスタンド」は、この季節限定のデザートスタンド。

藤のデザートスタンド

「藤ソフト」は、甘く華やかな藤フレーバーのソフトクリーム。