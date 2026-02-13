デンマークのプレミアムレザーブランド「ECCO」は2月6日から、革新的なBIOM技術を進化させた新シリーズ「ECCO BIOM 720」を、ECCO銀座店、青山Ao店、TOKYO SHIBUYAおよびECCO公式オンラインストアで先行発売した。2月20日から全国の店舗で発売する。

BIOM 720 W

「BIOM」とは、2,500人の足をスキャンして誕生した「ECCO」の生体力学に基づく技術で、身体の自然な動きをサポートする。新作では、ソールに設けた通気孔により、優れたクッション性と高い通気性、エネルギーリターンを実現した「ECCO ENCOREテクノロジー」を導入した。

ラインナップは全3スタイル。「BIOM 720」(3万7,400円)は、プレミアムレザーと高機能素材を組み合わせたモデル。反射素材のパーツを使用し、テキスタイルライニングが柔らかさと通気性を提供する。

BIOM 720 W

「GTX」(4万700円～)は、GORE-TEX SURROUNDを搭載し、全方位の防水・透湿性を備えたモデル。雨天時にも十分な性能を発揮し、内蔵された通気性により通年着用に適している。プレミアムレザーｘテキスタイルｘGORE-TEX搭載モデルも用意する。

BIOM 720 M

「BREATHRU」(3万5,200円)は、メッシュアッパーで通気性を極めた日常使いの夏用スニーカー。優れた通気性とサポート性を両立させ、湿気を効果的に管理する。