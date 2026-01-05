アシックスジャパンは1月9日、ランニングシューズ「GEL-NIMBUS 28(ゲルニンバス28)」(メーカー希望小売価格22,000円)4品番をアシックスオンラインストアで先行発売する。アシックス直営店各店(ファクトリーアウトレットを除く)、全国のスポーツ用品店などでは1月22日から順次発売する。

「GEL-NIMBUS」シリーズは、1999年から展開している、同社を代表するクッション性を重視した高機能モデルのひとつ。「NIMBUS」はラテン語で「雲」を意味し、文字通り走りを軽く快適に感じさせ、雲の上で走っているような履き心地を提供する。今回発売する商品は、靴底の必要な箇所にのみラバーを配置することで、グリップ性と耐久性は前モデルと同様のまま、約20gの軽量化を実現した(男性用 27.0cm/女性用 25.0cmでの比較)。

靴底は、独自開発のラバー素材2種類を配した「HYBRID ASICSGRIP(ハイブリッドアシックスグリップ)」を採用し、グリップ力と耐久性を両立させている。中部にはさまざまな路面コンディションでも優れたグリップ力を発揮する「ASICSGRIP(アシックスグリップ)」を使用し、着地や蹴り出し時に力がかかりやすいつま先部とかかと部には同社従来ラバーと比較し約3倍の耐摩耗性をもつ「AHARPLUS(エーハープラス)」を採用している。

ミッドソール(甲被と靴底の間の中間クッション材)には、クッションフォーム材「FF BLAST PLUS(エフエフブラストプラス)」を採用し、軽量でやわらかなクッション性を実現。クッションフォーム材の約24%に再生可能なサトウキビ由来の素材を使用している。また、かかと部に足にかかる負担を軽減する衝撃緩衝機能「PureGEL(ピュアゲル)」を内蔵している。

アッパー(甲被)は、部位に応じて編み方や孔の大きさを変え、通気性とフィット性を高めた「エンジニアードニット」を採用。ベロ部と履き口部には伸縮性のあるニット素材を採用し、足の上部をやわらかく包み込むようサポートする。これからランニングをはじめる人や、フルマラソン完走をめざす人におすすめだという。

男性用ではスタンダードとエキストラワイドの2ウイズを展開する。スタンダードのカラーは、コードモス×イルミネートグリーン、ブラック×グラファイトグレー、フェザーグレー×クリーム、ホワイト×ホワイト、クリーム×ブラックをラインアップ。エキストラワイドは、コードモス×イルミネートグリーン、ブラック×フェザーグレーの2カラーとなる。

男性用 商品概要

女性用では、スタンダードとワイドの2ウイズを展開。スタンダードのカラーは、パールピンク×モルガナイト、ブラック×グラファイトグレー、ブラック×パールピンク、ホワイト×ホワイトをラインアップ。ワイドは、ブラック×フェザーグレー、アークティックブルー×ベルベットパープルとなる。