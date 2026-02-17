「頂マーラータン」が運営する、冷凍マーラータンのD2Cブランド「おうちでマーラータン」は、新宿区ふるさと納税返礼品として人気の「ゴジラマーラータン」の一般販売を開始する。

ゴジラの圧倒的な存在感を...そんな圧倒的な存在感を一杯に込めて作られた「ゴジラマーラータン」は、新宿名物・頂マーラータン本店が開発・製造｡痺れるスパイスと黄金の和出汁が絡み合う、“咆哮するシビ辛”だ｡頂マーラータンのD2Cブランドである「おうちでマーラータン」にて販売中だ。辛さレベル1は一般的なレトルトカレーの中辛程度の控えめな辛さだ。辛さが苦手な方でも安心して楽しめる。​

スープは、挽きたての薬膳スパイスを30種類以上使用し、国産鶏の旨みを凝縮した淡麗鶏汁と鹿児島産焼きあごの香り豊かな和出汁を合わせたWスープをベースに仕上げた。和製薬膳スープならではの、深いコクと豊かな味わいを楽しめる。

さらに、付属の極太もちもち生はるさめは、このスープの魅力を最大限に引き出すために特別に開発された「おうちでマーラータン」オリジナル製品。はるさめ発祥の地・奈良県で、半世紀以上にわたり春雨を製造し続ける老舗「戎はるさめ」が手掛け、創業当時から受け継がれる伝統製法を守りながら、手作りと天日干しにこだわることで、他にはない唯一無二の食感を実現した。

販売価格

【1辛】ピリ辛 ゴジラマーラータン｜麻辣湯(1099円)

【2辛】中辛 ミレニアムゴジラマーラータン｜麻辣湯(1099円)

【3辛】大辛 キングギドラマーラータン｜麻辣湯(1099円)

【5辛】激辛 バーニングゴジラマーラータン｜麻辣湯(1299円)

【0辛】ゼロ辛 モスラマーラータン｜麻辣湯(999円)

【1辛】サ飯 ラドンマーラータン｜麻辣湯(999円)

【1辛】濃厚胡麻担々 メカゴジラマーラータン｜麻辣湯(1099円)

TM & (C) TOHO CO., LTD. 激辛バーニングゴジラマーラータン produce by 頂マーラータン