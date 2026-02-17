ターリン・インターナショナルは、メーカー監修のもとITインフラ機器をミニチュア化した「手のひらネットワーク機器」の第4弾を、2026年6月中旬より、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売する。価格は1回500円。

ITインフラ機器メーカーが監修し、機器やそれらを収容するサーバーラック、小物までもをミニチュアで再現したカプセルトイ「手のひらネットワーク機器」シリーズは、2023年に第1弾を、2024年に第2弾を、2025年に3弾を発売し、累計50万個以上を出荷した。

今回発売が決定した、第4弾となる「手のひらネットワーク機器4」シリーズは、エーピーコミュニケーションズが企画・総合監修を担当し、セイコーソリューションズ・Zabbix Japan・レノボ・XENOptics × センコーアドバンスが監修した4製品をミニチュアで再現している。

ミニチュアのITインフラ機器は、LANケーブルで機器同士を繋ぐことができる。また、組み立て式のサーバーラックには冷却ファン、ケーブルホルダー、PDU(電源タップ)、棚板といった小物も取り付けられるようになっていて、本物を忠実に再現しており、自宅にいながらデータセンターを構築する気分を味わえる仕様となっている。

同ミニチュアのモデルとなったレノボの「ThinkSystem DM3200」Fは、次世代オールNVMeフラッシュ対応の高性能ストレージ。ONTAP搭載により、シンプルな運用、大容量、セキュリティ、高可用性を実現し、求めやすく中規模企業のAIやデータ集約型ワークロードに最適となっている。

同ミニチュアのモデルとなったセイコーソリューションズの「SmartCS NS-2260」は、各種ネットワーク機器のコンソールポートを統合・収容し、ネットワーク障害発生時にも確実に対象機器にアクセスできるライフラインの構築を容易にする多機能コンソールサーバーとなっている。

同ミニチュアのモデルとなったXENOpticsの「XSOS-576DLC」は、物理的な光ファイバ接続を遠隔・自動で切り替えるスマート光スイッチ。高密度・低損失・高信頼性を備え、データセンターや通信拠点での迅速な構成変更を可能にする。

「Zabbix Japan【Zabbix Enterprise Appliance ZS-7700】」ミニチュアセット

同ミニチュアのモデルとなったZabbix Japanの「Zabbix Enterprise Appliance ZS-7000シリーズ」は、Zabbix 7.0 LTSを搭載したハードウェアアプライアンス。Zabbix導入にかかるサーバー準備や煩雑な設定作業を省き、Zabbixの全機能を活用したシステム監視運用業務を容易に開始できる。

さらに、本商品はこれまでに販売された「手のひらネットワーク機器」シリーズ、「手のひらPC&サプライ」、「手のひらWi-Fiルーター」とも接続が可能。また、「手のひらネットワーク機器」シリーズ専用サーバーラックとして2024年10月に発売された「日東工業サーバーラック FSシリーズ」にも搭載できる。

