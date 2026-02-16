「骨盤がグラグラに」「だんだん…」　真木よう子、高齢出産後のリアルな身体の不調を語る

「骨盤がグラグラになっちゃった」。真木よう子が明かした、高齢出産後に感じたリアルな身体の不調とは――

    『秘密のママ園2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

真木よう子、高齢出産後のリアルな身体の不調

15日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#3では、スタジオ企画「建前爆破! まったり井戸端会議」を実施。「産後の体型変化」をテーマにママたちの切実なコンプレックスを深掘りした。

ゲストの真木よう子は「産後、気になるところは?」と聞かれると、「骨盤がグラグラになっちゃった」と告白。「だんだん歩き方のクセがおかしくなってきて、膝が痛くなってきた」と、高齢出産後のリアルな身体の不調を明かした。

また、産後美容の専門医を招き、バストに関する最新の治療法が紹介されると、真木は「胸が元々大きい」と自身のバストについて言及。第二子出産や年齢を重ねたことで「そんなとこまで胸って垂れるんだ、みたいなとこまでいく」と明け透けに語り、MC陣を驚かせる場面も。

さらに真木は、俳優としてのプロ意識と母としてのリアルな体型変化の狭間で「今脱げって言われたら、いくら積まれても……」と躊躇を見せるなど、飾らないトークで場を盛り上げた。

【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

