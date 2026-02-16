「骨盤がグラグラに」「だんだん…」　真木よう子、高齢出産後のリアルな身体の不調を語る

「骨盤がグラグラになっちゃった」。真木よう子が明かした、高齢出産後に感じたリアルな身体の不調とは――

15日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#3では、スタジオ企画「建前爆破! まったり井戸端会議」を実施。「産後の体型変化」をテーマにママたちの切実なコンプレックスを深掘りした。

ゲストの真木よう子は「産後、気になるところは?」と聞かれると、「骨盤がグラグラになっちゃった」と告白。「だんだん歩き方のクセがおかしくなってきて、膝が痛くなってきた」と、高齢出産後のリアルな身体の不調を明かした。

また、産後美容の専門医を招き、バストに関する最新の治療法が紹介されると、真木は「胸が元々大きい」と自身のバストについて言及。第二子出産や年齢を重ねたことで「そんなとこまで胸って垂れるんだ、みたいなとこまでいく」と明け透けに語り、MC陣を驚かせる場面も。

さらに真木は、俳優としてのプロ意識と母としてのリアルな体型変化の狭間で「今脱げって言われたら、いくら積まれても……」と躊躇を見せるなど、飾らないトークで場を盛り上げた。