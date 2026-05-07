村上春樹「それでもなんとかなっちゃうもんです」“学校嫌い”の我が子の将来を案ずる親に送ったアドバイスとは？

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

4月26日（日）の放送は「村上RADIO～掘り出し物ヴォーカル・ナイト～」をオンエア。村上さんが世界中の中古レコードショップのバーゲン・コーナーで100円～200円相当という驚きの価格で購入してきたディスクから見つけ出した、掘り出し物の名曲をジャンルレスでお届けしました。

この記事では、後半2曲について語ったパートを紹介します。

Kitty Kallen「My Heart Belongs To Daddy」

Robbie Williams「Me And My Shadow」

古い歌を虫干しします。2曲続けて聴いてください。まずキティー・カレンが歌う「私の心はパパのもの（My Heart Belongs To Daddy）」。1938年にコール・ポーターが書いた曲です。ペギー・リーが『ブラック・コーヒー』というアルバムでカヴァーしたヴァージョンがなんといっても有名ですが、1946年のこのキティー・カレンの歌もチャーミングです。なによりバックバンドを務めるアーティ・ショーの演奏が、さすがっていうか、ドライブが効いていて素晴らしいんです。ユダヤ系音楽みたいのに始まって、途中でジェームズ・ボンドのテーマそっくりのフレーズも出てきます。

それからロビー・ウィリアムズが歌う「Me And My Shadow（僕と僕の影）」。これは1927年にアーヴィング・バーリンが作った曲で、僕と僕の影が掛け合いで歌うという趣向なんですが、フランク・シナトラとサミー・デイヴィス・ジュニアのデュエットがいちばん有名です。ここではロビー・ウィリアムズとジョナサン・ウィルクスとの掛け合いで聴いてください。

ロビー・ウィリアムズ、「テイク・ザット」という英国のポップ・グループのメンバーだった人ですね。バンドが解散したあと、ソロ歌手として成功を収めました。

お便りをいただきました。

モコモコ姉妹（50、男性、宮城県）

「いつも楽しく拝聴させていただいています。私には2人の娘がいます。今は高校生と中学生です。でも2人ともあまり学校が好きではないらしく、日々インターネットでドラマや映画、動画を観たり、楽器の練習をしたり、絵を描いたりして気ままに暮らしています。“このまま成長したらどうなってしまうのか”と気にはなるのですが、勉強なんて無理にやらせるものでもないので、基本的に自由にさせています。村上さんなら、このような娘たちにどのように接しますか？」

こういう質問は僕なんかより僕の両親にしてもらいたかったですね。彼らも同じような悩みを抱えていたみたいでしたから。僕も正直あまり勉強しませんでした。音楽ばかり聴いて、本ばっかり読んでいました。それでもまあなんとかなっちゃうもんです。そうですよね、猫山さん（にゃあ）。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～掘り出し物ヴォーカル・ナイト～

放送日時：4月26日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/