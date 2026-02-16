「それは重症だ」　子育ての葛藤を抱える今泉佑唯の告白に心配の声

「空を見上げると涙が出てきたりする」。そう打ち明けたのは、母となった今泉佑唯。その告白に「それは重症だ」と心配の声が上がった。

今泉佑唯が抱えている子育ての葛藤

15日に配信されたABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#3では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着! 背水の陣のママ」を配信。6,000万円の負債を抱えて自己破産を経験しながらも、 現在タレント活動と営業職の“二足のわらじ”で奮闘するシングルマザー・平川愛里菜に密着した。

密着VTRを見届け、スタジオではゲストに今泉佑唯を迎えたトークを展開。シングルマザーとして奮闘する平川の姿に、自身が抱えている子育ての葛藤を明かした。

「注意すると子どもが『ワー!』ってなっちゃう時が多くて」と吐露した今泉は、「もしかしたら愛情不足なのかな? と悩む」「100%で接してあげられてない時もあるので……自分ひとりでカバーするのが難しい」と打ち明ける。さらに「空を見上げると涙が出てきたりする」と告白すると、MCの峯岸みなみが思わず「それは重症だ!」と心配の声を上げる一幕も。

また、峯岸から「お子さんにどんな風に育ってほしいですか?」と問われると、今泉は「反抗期が激しかった」と自身の過去に言及。「正直、目が合うのもアウトだったんです。お父さんと同じものが食べられないとか……」と壮絶なエピソードを披露し、「当時は家族の痛みとか悲しみが分からなかった。だから子どもには人の痛みが分かるように、思いやりを持って接してもらいたい」と語った。

「親的には苦しかっただろうなと、自分が親になって初めて気づいた」と語る今泉に対し、峯岸が「自分の子が反抗期を迎えても『ママもそうだったな』と思える?」と尋ねると、今泉は「家から追い出しちゃうかも。『親に向かって!』って思っちゃいそう」と本音をのぞかせ、スタジオの笑いを誘った。