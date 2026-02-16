「井上咲楽はこんなのこなせない」「実力が足りない」。国民的長寿番組『新婚さんいらっしゃい!』のMC就任時、ネットに並んだ言葉に不安を抱えていたという井上咲楽。そんな時、突然かかってきた一本の電話。相手は大ベテラン漫才師・島田洋七だった――

  • 『チャンスの時間』場面カット　(C)AbemaTV,Inc

    『チャンスの時間』場面カット　(C)AbemaTV,Inc

「いい話をした後に全力で変な顔をする晩餐会」

15日に配信されたABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』(毎週日曜23:00～)#349では、約2年半ぶりに「第4回 いい話をした後に全力で変な顔をする晩餐会」を開催。“感動トーク”と“変顔”を組み合わせる二刀流芸に、や団、大原優一(ダンビラムーチョ)、松浦志穂(スパイク)、細田祥平(ひつじねいり)、トミサット(センチネル)、さらにスタジオゲストの井上咲楽が挑戦した。

井上は「ある芸人さんの言葉で人生が変わりました」と語り始め、吉村崇(平成ノブシコブシ)からかけられた「自分のことやった方がいいよ」「テレビってあなたのものじゃないからさ」という言葉をきっかけに、自身の肩書きや存在意義について考え直した過去を明かした。

さらに、国民的長寿番組『新婚さんいらっしゃい!』のMC就任時を振り返り、「ネットでたくさん書かれるんですよ。『井上咲楽はこんなのこなせない』『実力が足りない』とか」と不安を抱えていたことを告白。

そんな時、大ベテラン漫才師・島田洋七から電話があり、「売れる時も落ちる時も、誰も止められへんねん」「頑張りや」と励まされたという秘話を明かし、トークの流れのまま静かに変顔を披露するが……。

ノブ(千鳥)は井上の変顔を「非常に良かった」高く評価したものの、「なんで洋七さんから電話があったんだ?」と疑問を投げかけ、大悟(千鳥)も「急に出てくる名前じゃなさすぎる」と思わずツッコミを入れた。

【編集部MEMO】
お笑いコンビの千鳥がMCを務める、ABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』(毎週日曜23:00～)。身近にある、言われてみれば気になるクセが強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したり、今後活躍するであろうニュースターを発掘していく。

「井上咲楽はこんなのこなせない」「実力が足りない」　国民的長寿番組MC就任時にネットに書かれた意見　そんな時、大ベテラン漫才師から電話があり…
ミスコンを獲得した中学2年生のSNSに届いた“あるお誘い”　「いやな大人の匂いがしますね…」とEXITりんたろー。もポツリ
“日本一カワイイ中学生”のSNS投稿に全面協力する父、涙ぐましい努力も「衣装代がこの3カ月間で…」「夜お惣菜を…」
「前からがいい」　まさかの逆提案、そのまま2人は…『ラブパワーキングダム2』第1話
驚異のコミュニケーション能力…男性たちに巧みな駆け引きを展開　『ラブパワーキングダム2』第1話
「整形しろ」「付き合ってるのが恥ずかしい」　元カレからの心ない言葉を告白　『愛のハイエナ season5』
「整形をやめたい」　総額600万円を費やした女性が涙ながらに吐露した期待と不安
濃厚な“鼻キス”…女優が見せた想定外のアプローチに騒然「鼻ディープってあんの?」　『ラブパワーキングダム2』
耳元に急接近した女性がささやいた「意外と落ち着いているところ」　実はこの行動…　『ラブパワーキングダム2』
小島瑠璃子、芸能界復帰後初の番組MC「オファーを受けた時は率直に嬉しかったです」
「32歳からタレント・モデル業を始めるってバカなの?」の声　「それが普通の考えだと思う」と語る彼女が“挑戦をやめない”理由
元夫が従業員と社内不倫、子宮頸がん発覚、交通事故…次々と襲いかかった不幸「いろいろなことが重なりすぎちゃって」
関連画像をもっと見る