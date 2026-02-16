“日本一カワイイ中学生”のSNS投稿に全面協力する父、涙ぐましい努力も「衣装代がこの3カ月間で…」「夜お惣菜を…」

応募総数3万5,000人の頂点に立った中学1年生、ほのさん。彼女のSNS投稿は、撮影や編集で父が全面協力しており、衣装代は3カ月で約30万円にのぼったという。

「JCミスコン2025」グランプリを獲得した中学1年生

15日に配信されたABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#106では、「日本一のイケメン&美少女が大集合! 最強ティーンの裏側を大公開＆親も登場しちゃうぞ! SP」と題した企画を実施。応募総数3万5,000人の中から「JCミスコン2025」グランプリを獲得した中学1年生・ほのさんが登場した。

ほのさんは、ミスコン受賞の2週間後には地元・鹿児島県で人気のニュース番組で特集が組まれ、「パパとママが喜んでくれた」と語る。さらに、スタジオには、ほのさんを支える母・ちえりさんと、父・隆広さんも登場する。

ミスコングランプリ獲得後の反響について、ちえりさんは「買い物に行った際に『日本一の女子中学生が鹿児島にいるらしいよ』という話をしている人と遭遇した」といい、隆広さんも「最高な時間を過ごさせていただいています」とご満悦な様子。

しかし、日本一の称号を得るために父・隆広さんはSNSの撮影や編集作業を行なうなどほのさんに全面協力しており、さらに涙ぐましい努力をしているそう。「SNS投稿は毎回衣装を替えながらやっているので、衣装代がこの3カ月間で30万円くらい……」「夜お惣菜を買いに行くときは半額シールのついているものを買っている。それしか私ができる努力はなかったので……」とリアルな金銭事情を告白した。

また、みちょぱが「ほのちゃんもモテるでしょ?」とモテエピソードに迫ると、「あんまり恋愛経験がなくて……」と言うも、「これまでに5人くらいから告白されました」と打ち明ける。これには隆広さんも「初めて聞きました……」と驚きの表情をみせた。