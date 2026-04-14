「技術もリスペクトできないなら辞めて良い」美容師1年目の悩みにSaucy Dog石原慎也が送ったアドバイスは？

3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。

4月7日（火）の放送では、「就職して1年経ったが、今の美容室を辞めるべきか悩んでいる」というリスナーと直接電話をつなぎ、アドバイスを送りました。

石原：生徒のみんなの「普通」を受け止める「Saucy LOCKS!」のメイン授業、「普通にしんどい」。今ちょっとしんどいなと思っている生徒と話をしていきます。まずは書き込みを紹介します。

＜リスナーからのメッセージ＞

美容師を始めてもう1年経ったんですけど、職場の雰囲気ややりたいこととお店の感じが違う気がして、辞めるべきかこのままスタイリストまで続けるべきか悩んでいます。同期の子も少しずつ辞めていきそうで不安で、毎日考えてしまいます。（20代 女性）

石原：なるほど！ 今回メッセージをくれた子は、1年前に「4月に就職で地元を離れて千葉で初の1人暮らしをする」と言ってくれてた子ですね。「ちゃんと1人でやっていけるか不安」って言ってたけど……どうしたんだろうな？ お話していきましょう。もしもし！

リスナー：もしもし！

石原：1年ぶりやね。1人暮らしは無事にできてる？

リスナー：1人暮らしは無事にできてます。

石原：良かった。今、仕事面で悩んでるのはどういうこと？

リスナー：最近忙しくなってきたのもあって、スタイリストの当たりが強かったりして。同期も「辞めたい」って言い始めてるし、休憩もあまり取れない中で強く言われたりすることがあって、メンタル的にきつくなってきちゃって。

石原：しんどいよな。ちなみに、他の職場で働きたいとかは考えたりするの？

リスナー：最近すごい考えてて。まだ地元には帰りたくなくて、東京とか埼玉とか神奈川で、美容師を続けたいなって思ってます。

石原：美容師自体は続けたいんだね。技術職の人って、基本は口うるさかったり厳しさがあったりする人が多いのかな。うちのヘアメイクさんも、現場の担当がない時はサロンで働いてるんだけど、忙しいと切羽詰まって言動に余裕がなくなっちゃう時があるみたいで。

だから、そのお店に「それでも技術はリスペクトできるわ」っていう人がいるかどうかでも違うと思うんだ。技術もリスペクトできなくて、周りにも当たり強くて、みたいな感じだったら、俺はやめて良いと思う。でも技術リスペクトできる人、上位クラスで上手い人とかがいるんだったら、今頑張れたらこれから先ずっと頑張っていけると思うから。

正直、さっきまでは「辞めちゃっても良いんじゃない？」って思ってたんだけど、俺も技術職だからさ。「厳しい人とやってて良かったな」って思う瞬間はたくさんあんのよ。でも……やっぱりしんどいはしんどいよね。

リスナー：そうですね、しんどいです。あともう1つ理由があって、やりたいイメージと違うんです。今のお店は、カット以外はほぼアシスタントに任せるシステムで。私がもしスタイリストになったら、指名のお客さんはできるだけ自分でやりたいんですけど、お店が「集客を多く」という方針なので、携われる時間が本当に少なくて。

石原：それはシステム的にそうなってるんだ。ちゃんと接客したいってことだね。なるほどな。じゃあ一度、「この美容室自分にめっちゃ向いてそうだわ！」っていうところを偵察しに行っちゃダメなのかな？

リスナー：今度、同期と別の美容室に、髪を染めるついでに見てみようって話はしてました。

石原：そうだね。「自分、いつでも辞められるから」ってぐらいの気持ちを持っていたほうが楽じゃない？ その上で、偵察に行ってみるのは良いと思うよ。

リスナー：はい、やってみます。

石原：頑張って！ 応援してる！ ありがとね。

リスナー：ありがとうございます。

石原：頑張ってほしい。自分に合わないことを無理して続ける必要はないんじゃないかなとは思うんだけど。でも、続けてる間に「もしかしたらこれが普通なのかもしれないな」とか、気付けたりするかもしれないし。色々と見つめ直してほしいですね。頑張って！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info