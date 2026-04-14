Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『演技が天才的』って褒められていた」“テレビの中の若井滉斗”と一緒にハングルを勉強!?『ハングルッ！ナビ』放送を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月13日（月）の放送では、近況について語り合いました。大森：NHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌で新曲の）「風と町」、聴きましたか？ みんな～？藤澤：「風と町」！大森：今年2作目のリリースですか。若井：そうですね！大森：フェーズ3、2作目のリリースですよ！若井：（2026年1月12日にリリースした）「lulu.」に引き続き！大森：ぜひ、たくさん聴いてください。お願いします！若井・藤澤：お願いします！大森：そして、4月20日発売の雑誌「Harper's BAZAAR（ハーパーズ バザー）」6月号の表紙が解禁となりました！若井：そうですね！大森：Mrs. GREEN APPLEが表紙を飾る通常版と、大森元貴が表紙を飾る大森元貴特別版が同時に出るということで。中面の掲載写真が異なるようです。若井：お〜！

【雑誌掲載情報📚】

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4月20日(月)発売

「Harper's BAZAAR」(ハーパーズ バザー) 6月号

Mrs. GREEN APPLEで表紙を飾る【通常版】

大森元貴ソロで表紙を飾る【大森元貴 特別版】

表紙が解禁になりました💎

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※通常版と特別版で中面の掲載写真が異なります。… pic.twitter.com/ByrIGFKTdy

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) April 9, 2026若井：これはもう、ぜひどちらもゲットしていただきたいです！大森：どちらも良いですからね！ そして、若井さんはNHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」が始まりました！藤澤：「ハングルッ！ナビ」！

この後、23:00より放送される

NHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」に

生徒役として #若井滉斗 が出演します⚡️

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今回のイチオシフレーズは【감사합니다】🗣️

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ぜひご覧ください！

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▼番組HPhttps://t.co/iygQBMEhmB

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【再放送】

4月10日(金) 5:50~6:10

4月15日(水) 14:00~14:20

⁡#MrsGREENAPPLE… pic.twitter.com/wRl5mKWZQb

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) April 9, 2026大森：すごいな〜！ ……ㅏ（ア）、ㅣ（イ）、ㅜ（ウ）、ㅡ（ウ）、ㅔ（エ）、ㅐ（エ）、ㅗ（オ）、ㅓ（オ）ってね！若井：いい、やめろ！ いじるな、発音の練習を！（笑）大森：ええ？若井：ハングルの発音の仕方なんだから！大森：ちゃんとやったよ、俺！ テレビの前で若井と一緒に！若井：本当かよ！大森：本当だよ！ 本気だよ!!若井：嘘をつけよ！大森：本当だよ！ なんでよ！藤澤：안녕하세요（アニョハセヨ〜）。大森：ひろとヒョン〜！若井：ヒョンじゃない、俺！大森：ひろとヒョンって言っていましたよ！藤澤：演技、褒められていましたね！若井：そうよ、そうよ。大森：「演技が天才的」って。若井：「天才的ですね！」と先生が褒めてくださいましたからね！大森：で、エム……エムジン……。若井：「M:ZINE（エンジン）」（※若井がMCをつとめるテレビ朝日の音楽バラエティ番組）ね！

🎵#𝗠𝗭𝗜𝗡𝗘 エンジン見逃し配信スタート📕



今週は #ALPHADRIVEONE が

“バズ動画”撮影＆メンバー全員で“協力ゲーム”

に挑戦しました✨見逃した方はTVerで📡ˎˊ˗

お気に入り登録もお願いします💖@ALD1_jp @AORINGOHUZIN@aisekistart @miou_tvasahihttps://t.co/x8jIFX36a4

— M:ZINE【エンジン】 (@MZINE_tvasahi) April 10, 2026藤澤：（笑）。若井：そろそろ読めるようになろうか、これ！大森：始まったと！若井：もう始まっているんだよ（笑）!!藤澤：いよいよ！若井：4月で3年目突入だからね！藤澤：えー！若井：3年目だよ！大森：MCの番組が3年目！若井：すごくない？大森：すごいよ〜！藤澤：3年生じゃん！若井：3年生だよ〜！大森：……なんか、あまりすごく聞こえなくない？ その例えは（笑）。藤澤：ごめんなさい（笑）。若井：「M:ZINE」3年生だから！藤澤：そうだね！大森：すごいよ〜！若井：こちらもよろしくお願いします！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info