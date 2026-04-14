Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『演技が天才的』って褒められていた」“テレビの中の若井滉斗”と一緒にハングルを勉強!?『ハングルッ！ナビ』放送を振り返る
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
4月13日（月）の放送では、近況について語り合いました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



大森：NHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌で新曲の）「風と町」、聴きましたか？ みんな～？

藤澤：「風と町」！



大森：今年2作目のリリースですか。

若井：そうですね！

大森：フェーズ3、2作目のリリースですよ！

若井：（2026年1月12日にリリースした）「lulu.」に引き続き！



大森：ぜひ、たくさん聴いてください。お願いします！

若井・藤澤：お願いします！

大森：そして、4月20日発売の雑誌「Harper's BAZAAR（ハーパーズ バザー）」6月号の表紙が解禁となりました！

若井：そうですね！

大森：Mrs. GREEN APPLEが表紙を飾る通常版と、大森元貴が表紙を飾る大森元貴特別版が同時に出るということで。中面の掲載写真が異なるようです。

若井：お〜！

【雑誌掲載情報📚】

4月20日(月)発売
「Harper's BAZAAR」(ハーパーズ バザー) 6月号
Mrs. GREEN APPLEで表紙を飾る【通常版】
大森元貴ソロで表紙を飾る【大森元貴 特別版】
表紙が解禁になりました💎

※通常版と特別版で中面の掲載写真が異なります。… pic.twitter.com/ByrIGFKTdy

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) April 9, 2026

若井：これはもう、ぜひどちらもゲットしていただきたいです！

大森：どちらも良いですからね！ そして、若井さんはNHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」が始まりました！

藤澤：「ハングルッ！ナビ」！

この後、23:00より放送される
NHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」に
生徒役として #若井滉斗 が出演します⚡️

今回のイチオシフレーズは【감사합니다】🗣️

ぜひご覧ください！

▼番組HPhttps://t.co/iygQBMEhmB

【再放送】
4月10日(金) 5:50~6:10
4月15日(水) 14:00~14:20
⁡#MrsGREENAPPLE… pic.twitter.com/wRl5mKWZQb

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) April 9, 2026

大森：すごいな〜！ ……ㅏ（ア）、ㅣ（イ）、ㅜ（ウ）、ㅡ（ウ）、ㅔ（エ）、ㅐ（エ）、ㅗ（オ）、ㅓ（オ）ってね！

若井：いい、やめろ！ いじるな、発音の練習を！（笑）

大森：ええ？

若井：ハングルの発音の仕方なんだから！

大森：ちゃんとやったよ、俺！ テレビの前で若井と一緒に！

若井：本当かよ！

大森：本当だよ！ 本気だよ!!

若井：嘘をつけよ！

大森：本当だよ！ なんでよ！

藤澤：안녕하세요（アニョハセヨ〜）。

大森：ひろとヒョン〜！

若井：ヒョンじゃない、俺！

大森：ひろとヒョンって言っていましたよ！

藤澤：演技、褒められていましたね！

若井：そうよ、そうよ。

大森：「演技が天才的」って。

若井：「天才的ですね！」と先生が褒めてくださいましたからね！

大森：で、エム……エムジン……。

若井：「M:ZINE（エンジン）」（※若井がMCをつとめるテレビ朝日の音楽バラエティ番組）ね！

🎵#𝗠𝗭𝗜𝗡𝗘 エンジン見逃し配信スタート📕

今週は #ALPHADRIVEONE が
“バズ動画”撮影＆メンバー全員で“協力ゲーム”
に挑戦しました✨見逃した方はTVerで📡ˎˊ˗
お気に入り登録もお願いします💖@ALD1_jp @AORINGOHUZIN@aisekistart @miou_tvasahihttps://t.co/x8jIFX36a4

— M:ZINE【エンジン】 (@MZINE_tvasahi) April 10, 2026

藤澤：（笑）。

若井：そろそろ読めるようになろうか、これ！

大森：始まったと！

若井：もう始まっているんだよ（笑）!!

藤澤：いよいよ！

若井：4月で3年目突入だからね！

藤澤：えー！

若井：3年目だよ！

大森：MCの番組が3年目！

若井：すごくない？

大森：すごいよ〜！

藤澤：3年生じゃん！

若井：3年生だよ〜！

大森：……なんか、あまりすごく聞こえなくない？ その例えは（笑）。

藤澤：ごめんなさい（笑）。

若井：「M:ZINE」3年生だから！

藤澤：そうだね！

大森：すごいよ〜！

若井：こちらもよろしくお願いします！


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info