Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『演技が天才的』って褒められていた」“テレビの中の若井滉斗”と一緒にハングルを勉強!?『ハングルッ！ナビ』放送を振り返る

4月13日（月）の放送では、近況について語り合いました。
大森：NHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌で新曲の）「風と町」、聴きましたか？ みんな～？
藤澤：「風と町」！
大森：今年2作目のリリースですか。
若井：そうですね！
大森：フェーズ3、2作目のリリースですよ！
若井：（2026年1月12日にリリースした）「lulu.」に引き続き！
大森：ぜひ、たくさん聴いてください。お願いします！
若井・藤澤：お願いします！
大森：そして、4月20日発売の雑誌「Harper's BAZAAR（ハーパーズ バザー）」6月号の表紙が解禁となりました！
若井：そうですね！
大森：Mrs. GREEN APPLEが表紙を飾る通常版と、大森元貴が表紙を飾る大森元貴特別版が同時に出るということで。中面の掲載写真が異なるようです。
若井：お〜！
【雑誌掲載情報📚】
4月20日(月)発売
「Harper's BAZAAR」(ハーパーズ バザー) 6月号
Mrs. GREEN APPLEで表紙を飾る【通常版】
大森元貴ソロで表紙を飾る【大森元貴 特別版】
表紙が解禁になりました💎
※通常版と特別版で中面の掲載写真が異なります。… pic.twitter.com/ByrIGFKTdy
若井：これはもう、ぜひどちらもゲットしていただきたいです！
大森：どちらも良いですからね！ そして、若井さんはNHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」が始まりました！
藤澤：「ハングルッ！ナビ」！
この後、23:00より放送される
NHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」に
生徒役として #若井滉斗 が出演します⚡️
今回のイチオシフレーズは【감사합니다】🗣️
ぜひご覧ください！
▼番組HPhttps://t.co/iygQBMEhmB
【再放送】
4月10日(金) 5:50~6:10
4月15日(水) 14:00~14:20
#MrsGREENAPPLE… pic.twitter.com/wRl5mKWZQb
大森：すごいな〜！ ……ㅏ（ア）、ㅣ（イ）、ㅜ（ウ）、ㅡ（ウ）、ㅔ（エ）、ㅐ（エ）、ㅗ（オ）、ㅓ（オ）ってね！
若井：いい、やめろ！ いじるな、発音の練習を！（笑）
大森：ええ？
若井：ハングルの発音の仕方なんだから！
大森：ちゃんとやったよ、俺！ テレビの前で若井と一緒に！
若井：本当かよ！
大森：本当だよ！ 本気だよ!!
若井：嘘をつけよ！
大森：本当だよ！ なんでよ！
藤澤：안녕하세요（アニョハセヨ〜）。
大森：ひろとヒョン〜！
若井：ヒョンじゃない、俺！
大森：ひろとヒョンって言っていましたよ！
藤澤：演技、褒められていましたね！
若井：そうよ、そうよ。
大森：「演技が天才的」って。
若井：「天才的ですね！」と先生が褒めてくださいましたからね！
大森：で、エム……エムジン……。
若井：「M:ZINE（エンジン）」（※若井がMCをつとめるテレビ朝日の音楽バラエティ番組）ね！
🎵#𝗠𝗭𝗜𝗡𝗘 エンジン見逃し配信スタート📕
今週は #ALPHADRIVEONE が
“バズ動画”撮影＆メンバー全員で“協力ゲーム”
に挑戦しました✨見逃した方はTVerで📡ˎˊ˗
お気に入り登録もお願いします💖@ALD1_jp @AORINGOHUZIN@aisekistart @miou_tvasahihttps://t.co/x8jIFX36a4
藤澤：（笑）。
若井：そろそろ読めるようになろうか、これ！
大森：始まったと！
若井：もう始まっているんだよ（笑）!!
藤澤：いよいよ！
若井：4月で3年目突入だからね！
藤澤：えー！
若井：3年目だよ！
大森：MCの番組が3年目！
若井：すごくない？
大森：すごいよ〜！
藤澤：3年生じゃん！
若井：3年生だよ〜！
大森：……なんか、あまりすごく聞こえなくない？ その例えは（笑）。
藤澤：ごめんなさい（笑）。
若井：「M:ZINE」3年生だから！
藤澤：そうだね！
大森：すごいよ〜！
若井：こちらもよろしくお願いします！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info