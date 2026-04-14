眉村ちあき「稲妻が走りました」音楽の固定観念を壊したバンドとは？ 衝撃のライブ体験を明かす

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、シンガーソングライターの眉村ちあきさんがゲストに登場。大きな影響を受けたアニメ作品や、楽曲制作のエピソードなどについて語ってくれました。

グループアイドルとして活動後、2016年に眉村ちあき名義でソロ活動を開始。2019年にメジャーデビューを果たし、“弾き語りトラックメイカーアイドル”として活躍中。アイドル、シンガーソングライター、トラックメイカー、実業家と多岐にわたって活動しています。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。眉村さんの1つ目のモーメントは「2015年 だってやりたいんだもん」でした。

こっちのけんと：続きまして、人生2つ目のモーメントは？

眉村：「2017年 音楽は自由に楽しく」です！

こっちのけんと：これは曲を作り始めたってことですか？

眉村：そうですね。作り始めたばかりで、当時は4曲くらいしか作ってなかったです。

こっちのけんと：すでにだいぶ作ってますよ！ 始めたのは2017年？

眉村：少し前の2016年ぐらいです。最初はアイドルグループに入っていて、歌って踊っていただけで作曲はしてなかったんです。でも、アイドルグループ活動の後半ぐらいから「GarageBand（ガレージバンド）」（※Apple社が開発した音楽制作ソフトウェア）を始めたら面白くて、ピコピコ音を作って遊んでいました。そこからギターも始めたんですけど、知識が少ないぶん、逆に曲の幅が狭くなってしまったんです。

こっちのけんと：なるほど。ギターを覚えたからこそ制約ができちゃった感じですね。

眉村：そうなんです。そんなときに「神聖かまってちゃん」のライブを観に行ったら、ツーマンライブに「どついたるねん」さんがいて、そこで稲妻が走りました。

こっちのけんと：ビリビリきた？

眉村：めちゃくちゃで、ピッチ合わせの概念がないんですよ。そのカッコよさを初めて教えてくれたのが、「どついたるねん」さんでした。

こっちのけんと：なるほど。打ち込みやギターを少しやったあとに、固定観念を持った状態で見たから余計に衝撃を受けたんですね！

眉村：はい。「うまく歌うこと」じゃなくて、「心を伝えること」が音楽なんだって思ったんですよ！

こっちのけんと：素晴らしい！

眉村：音源とは違う、ライブの醍醐味ですよね。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT