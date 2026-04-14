乃木坂46賀喜遥香「“公式お兄ちゃん”本当にありがとうございます！」フォークデュオ・赤えんぴつ提供曲「君ばかり」に感激！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。4月9日（木）の放送では、4月8日にリリースされた41枚目となるシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のカップリング曲「君ばかり」について語りました。

◆赤えんぴつ提供曲「君ばかり」への思い

賀喜：今、私のもとにリリースされたばかりの41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のCDがあります。今夜はせっかくなので、そのなかから1曲、私が参加している楽曲「君ばかり」についてお話ししようと思います。

今回、私が参加しているのが、表題曲の「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」と、TYPE-Bに収録されている「君ばかり」になります。なんと、この曲は赤えんぴつのおーちゃんが作詞・作曲を手がけた楽曲なんですよ！ 赤えんぴつさんについては、ここでは深く説明しないんですけど……（笑）。調べてみてください。「赤えんぴつ おーちゃん」ですぐ出てきます。絶対に見たことがある人が出てきます（笑）！ あと、おーちゃんの隣にひーとんというギターを弾いている赤いタンクトップの男性もいるんですけど、「赤えんぴつ ひーとん」と入れたら、よくお散歩とかをしている人が出てくるので、調べてみてください（笑）！

そんな赤えんぴつさんに楽曲を提供していただくのは初めてで、「そんなことあるんだ!?」っていう気持ちだったんですよ。お忙しいなか、乃木坂46の“公式お兄ちゃん”本当にありがとうございます！

初めて聴いたときも、ストレートな歌詞でメンバーのみんなとも「すごくいい曲だよね！」って言って。“好きだ”っていう気持ちを歌いながら、ちょっと切ないのかな？ 楽しかった昔に戻りたいな、なんていう気持ちも込められていて。

歌っているだけで、聴いているだけで泣きそうになるくらいのいい曲でうれしいです！

この楽曲を披露するのが楽しみだねっていう気持ちでレコーディングもさせていただいたんですけど、なんと、その場におーちゃんさんが来てくださったんですよ！ レコーディングを聴いてくださったり、セリフのパートもあるんですけど、そこのディレクションというか、「ここは、もうちょっとこうしたほうがいいよ」みたいなことも言ってくださったりしていました。

――ほかにも、番組では「君ばかり」のミュージックビデオの撮影秘話を語る場面もありました。

※赤えんぴつ……お笑いコンビ・バナナマンがコント内で演じているおーちゃん（設楽統）と、ひーとん（日村勇紀）によるフォークデュオ

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info