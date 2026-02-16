驚異のコミュニケーション能力…男性たちに巧みな駆け引きを展開　『ラブパワーキングダム2』第1話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第1話が11日に配信された。

会場の空気を一変

オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行することに。参加者たちは異性を最大「3Good」で評価し、その合計数が順位に反映され、最下位になったメンバーは即脱落・出国という厳しいルールが設けられる。

オープニングパーティーでの“モテミッション”で、会場の空気を一変させたのはもえ。たかしを相手に選び、ミッションである“自撮りチークキス”を敢行する。

インタビューでもえは「人と関わる時に意識していることが、まず相手を嫌な気持ちにさせないこと」と自身のモテ哲学を披露。その言葉通り、パーティー会場では他の男性参加者にも驚異のコミュニケーション能力を発揮する。

たいせいとの2ショットでは「すごいツボかもしれない」「なんで話しに来てくれなったの、こんなにおもしろいんだったら……」と伝え、たいじゅには「本当のことを言うと、ミッションに誘いたかった」と話すなど、巧みな駆け引きを展開した。