驚異のコミュニケーション能力…男性たちに巧みな駆け引きを展開　『ラブパワーキングダム2』第1話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第1話が11日に配信された。
会場の空気を一変
オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行することに。参加者たちは異性を最大「3Good」で評価し、その合計数が順位に反映され、最下位になったメンバーは即脱落・出国という厳しいルールが設けられる。
オープニングパーティーでの“モテミッション”で、会場の空気を一変させたのはもえ。たかしを相手に選び、ミッションである“自撮りチークキス”を敢行する。
インタビューでもえは「人と関わる時に意識していることが、まず相手を嫌な気持ちにさせないこと」と自身のモテ哲学を披露。その言葉通り、パーティー会場では他の男性参加者にも驚異のコミュニケーション能力を発揮する。
たいせいとの2ショットでは「すごいツボかもしれない」「なんで話しに来てくれなったの、こんなにおもしろいんだったら……」と伝え、たいじゅには「本当のことを言うと、ミッションに誘いたかった」と話すなど、巧みな駆け引きを展開した。
【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。